Преждевременный восторг: почему победы сборной России в отборе к Евро-2020 не стоит переоценивать

Сборная России по футболу в двух последних матчах квалификационного этапа ЧЕ-2020 одержала две победы и практически гарантировала себе путёвку в финальную стадию турнира. Однако команда стала предсказуемой, а её главный тренер Станислав Черчесов не может решиться на перемены. Шанса в сборной не получают многие молодые талантливые футболисты. RT объясняет, почему не стоит переоценивать успехи Артёма Дзюбы и партнёров.

Обязательная программа

После побед над командами Шотландии и Казахстана большая часть поклонников сборной России закономерно испытала чувство радости и даже восторга. Причём если матч с географическими соседями получился непростым, то британцев подопечные Станислава Черчесова переиграли по делу, да ещё и на выезде. Не смутил команду даже ранний гол в исполнении хозяев.

Оптимизма россиянам добавил тот факт, что Артём Дзюба и компания за четыре матча до конца отборочного этапа практически гарантировали себе попадание в финальную стадию Евро-2020. Отрыв от ближайших преследователей, Казахстана и Кипра, достиг восьми очков, а от Шотландии — девяти. Таким образом, ничья в матче Казахстана и Кипра и победа в октябрьской игре с британцами сделают отечественный коллектив недосягаемым для конкурентов, которым, к слову, ещё играть с Бельгией.

Однако чересчур нахвалить национальную команду за эти успехи всё же не стоит. Во-первых, ей досталась довольно лёгкая группа. С таким везением россияне не сталкивались достаточно давно. Казахстан, Кипр, Сан-Марино — изначально было понятно, что этих соперников действующий четвертьфиналист чемпионата мира обыгрывать обязан.

Шотландия казалась куда более опасным оппонентом, однако по ходу отбора стало понятно, что бояться подопечных Стива Кларка всё же не стоит. Это они наглядно продемонстрировали уже в первом матче, когда на выезде пропустили три безответных мяча от дружины Михала Билека в столице Казахстана. Затем последовала крайне невразумительная победа над Сан-Марино — 2:0. Неудивительно, что после шести встреч шотландцы находятся лишь на пятом месте и не создают угрозы для России.

Поэтому победа над таким соперником также не должна восприниматься как невероятное достижение, хотя сборной России и стоит отдать должное. Бельгийцы же, попавшиеся в группу I из самой сильной корзины, пока не теряли очков вовсе, в том числе и достаточно уверенно переиграв команду Черчесова — 3:1.

Отсутствие плана Б и вера в Дзюбу

При этом игра сборной России ничуть не изменилась со времён успешного чемпионата мира. Черчесов продолжает делать упор на схему 4-2-3-1 с выдвинутым на острие Дзюбой. С одной стороны, можно резонно заметить, что нет смысла ломать то, что хорошо работает. С другой, отечественная команда стала слишком предсказуемой. Особенно ярко это проявилось в матче с Казахстаном, в котором соперникам удалось создать проблемы Дзюбе. В результате россияне забили единственный мяч лишь на 89-й минуте.

Таким образом, решив задачу по сдерживанию форварда «Зенита» (пусть и очень непростую), соперник фактически связывает руки команде. Плана Б же для Черчесова, кажется, не существует вовсе. Если взять отборочный цикл, то два других звёздных российских нападающих, Фёдор Чалов и Фёдор Смолов, шанса практически не получили. На двоих они не провели на поле и ста минут, лишь по два раза выйдя на замену.

Складывается впечатление, что и Смолов, и Чалов при Черчесове в сборной продолжат оставаться на скамейке, а Дзюба продолжит быть ключевым футболистом, собирающим подборы и сбрасывающим мячи быстрым полузащитникам. В случае же его травмы или дисквалификации у команды могут возникнуть серьёзные проблемы, как это произошло в прошлогоднем товарищеском матче со сборной Германии — 0:3, который форвард «Зенита» пропустил из-за повреждения.

Отсутствие доверия молодёжи

При этом от каких-либо изменений в игре Черчесов сам отказался в августе, когда прямо заявил, что не видит лучшего бомбардира РПЛ прошлого сезона Чалова в сборной. По его словам, Фёдор не подходит под действующую модель национальной команды.

Но в таком случае возникает сразу несколько резонных вопросов. Во-первых, в сборной должны собираться действительно все самые сильные футболисты страны, а дело тренерского штаба — встроить их в игру. Так неужели один из наиболее талантливых молодых футболистов страны не заслужил места в команде? Пока Чалов вынужден играть за «молодёжку». При этом ещё год назад Черчесов вызывал вместо него превратившегося в героя мемов Антона Заболотного, что вызывало недоумение у многих болельщиков.

Однако не стоит забывать, что точно так же тренер сначала игнорировал самого Дзюбу, но тот доказал свою нужность и стал незаменимым футболистом сборной, а после — и её капитаном.

В случае с молодёжью Черчесов рисковать пока не спешит. Например, великолепно начавший сезон Зелимхан Бакаев, хотя и был вызван на последние матчи, на поле так и не вышел. По-прежнему не получил шанса Николай Комличенко, даже несмотря на сумасшедшую результативность в Чехии. Не позвали на сбор Александра Соболева, который сейчас входит в число лидеров гонки бомбардиров РПЛ. Также не нашлось места в команде талантливым вратарям Александру Максименко и Матвею Сафонову.

С другой стороны, нельзя сказать, что дорога молодым в сборную закрыта. Черчесов постепенно, но вводит в состав «свежую кровь». Например, в матче с Казахстаном с первых минут на поле появились Антон Миранчук и Ильзат Ахметов. В итоге оба сыграли не лучшим образом и были заменены. А спустя несколько дней Станислав Саламович даже покритиковал полузащитника «Локомотива».

«Антону даётся шанс, и его нужно использовать — тогда он закрепится в основе. В «Локомотиве» они с братом играют постоянно и, как мне кажется, чувствуют себя более свободно, чем в сборной, хотя я их не закрепощаю. Давайте потерпим. Другое дело, что говорят про сумму в €84 млн, и ей надо соответствовать. Скоро начинается Лига чемпионов — для нас и для него это лакмусовая бумажка. Мы не можем вечно давать шансы, и Миранчук должен это понимать», — сказал Черчесов в эфире канала «Россия 24».

К слову, так и не стал в сборной основным и Алексей Миранчук, хотя он, безусловно, является одним из лидеров «Локо», а в конце августа едва не перешёл в «Зенит». В текущем отборочном турнире ЧЕ футболист лишь раз вышел в старте. При этом Черчесов чаще отправляет его на фланги атаки, а не на любимую позицию атакующего полузащитника. В сборной на этом месте играет Александр Головин. Однако даже появившись в стартовом составе на матч Сан-Марино, Алексей не сумел набрать ни балла за результативность, хотя, казалось, должен был попытаться доказать свою необходимость тренерскому штабу.

В последних матчах лучшими на поле стали не молодые футболисты, которым надо бороться за место в основе, а 36-летний Юрий Жирков, дебютировавший на международном уровне почти 15 лет назад. Так что вопросы появляются не только к Черчесову, но и к самим игрокам.

В этом плане весьма любопытно, решится ли Черчесов на эксперименты в последних матчах отборочного этапа, когда путёвка на Евро-2020 уже будет завоёвана. Таким образом, тренерский штаб сможет наработать новые тактически схемы и опробовать в деле некоторых новичков, тем более в стране подросло по-настоящему талантливое поколение молодых футболистов.

Однако с большой долей вероятности Черчесов не станет рисковать и отходить от схемы, которая даёт результат. В том числе и потому, что это позволит улучшить рейтинг национальной команды и заработать дополнительные очки перед самим чемпионатом Европы. Прав ли наставник, станет понятно только летом следующего года.