Подвиги Мхитаряна, голевая серия Алькасера и ничья Лихтенштейна с Грецией: обзор матчей квалификации Евро-2020

Сборная Дании не сумела обыграть Грузию в отборочном матче Евро-2020 и теперь рискует потерять второе место в турнирной таблице. Греция упустила победу над Лихтенштейном. Генрих Мхитарян помог Армении забить четыре мяча Боснии и Герцеговине. Италия и Испания одержали шестые победы с начала квалификации, обыграв Финляндию и Фарерские острова, причём нападающий испанцев Пако Алькасер продлил свою голевую серию уже до семи матчей подряд. Главные события отборочного турнира — в материале RT.

Датский конфуз в Грузии

Позиции сборной Дании в отборе на Евро-2020 резко пошатнулись. Одни из хозяев предстоящего первенства в третий раз в пяти матчах потеряли очки. Но если раньше они играли вничью с фаворитами квалификационной группы Ирландией и Швейцарией, то теперь им не удалось обыграть довольно скромную команду Грузии.

Матч в Тбилиси закончился нулевой ничьей. Ещё недавно датчане обыгрывали грузинов со счётом 5:1, но при обилии моментов в ответной игре ни один мяч так и не залетел в ворота Георгия Лории, в прошлом представлявшего «Крылья Советов» и «Анжи». Оставил ворота сухими и Каспер Шмейхель, но у него было гораздо меньше работы — хозяева нанесли всего один удар в створ.

Датчанам такое расточительство голевых моментов может громко аукнуться. Пока что они ещё держатся на второй строчке и претендуют на участие в финальной стадии Евро. Но на одно очко от них отстают швейцарцы, которые провели на один матч меньше. В своём последнем матче они обыграли Гибралтар со счётом 4:0 и теперь будут ещё сильнее настроены на успешное завершение квалификации.

Ничья Лихтенштейна с чемпионами 2004 года

Если датчане ещё могут исправить своё положение, то у греков мечты о возвращении на чемпионат Европы, скорее всего, не сбудутся. После первого круга они смогли опередить только скромный Лихтенштейн, над которым и одержали единственную победу. Но ответный матч на своей территории сборная Греции снова выиграть не смогла, досадно потеряв два очка за пять минут до финального свистка.

Чемпионы Европы 2004 года вполне логично доминировали на поле и открыли счёт на 33-й минуте благодаря голу Георгиоса Масураса. Но в концовке встречи хозяева поля позволили Денису Салановичу из швейцарского «Туна» совершить, возможно, главный забег в своей жизни. Он легко убежал через полполя от двух защитников и забил ответный мяч на 85-й минуте.

Впервые в истории сборная Лихтенштейна смогла набрать очки в матче с командой, которая когда-то выигрывала чемпионат Европы. До этого её лучшим результатом была ничья с Португалией в начале XXI века. Для Греции эта потерянная победа обозначает, что она уже точно не займёт первого места в группе. До второго же ей не хватает семи очков, которые надо как-то отыграть за четыре оставшихся матча.

Лучший матч Мхитаряна в сборной

Ещё один матч в группе J тоже может претендовать на статус сенсации. По крайней мере, из-за того, как он повлиял на турнирное положение команд. Сборная Армении смогла в очном споре вырвать третье место у более опытной Боснии и Герцеговины, да ещё и порадовав болельщиков обилием голов.

Ответственным за них стал Генрих Мхитарян. Арендованный «Ромой» полузащитник в последний раз забивал за сборную как раз в предыдущем проигранном матче с боснийцами. В этот раз Мхитарян принёс команде сразу четыре гола. Два он оформил лично, переиграв соперников в чужой штрафной. Затем с его разрезающей подачи забил Оганес Амбарцумян. Наконец, уже в компенсированное время Мхитарян пробил вдоль ворот и мяч запутался в ногах Стипе Лончара, после чего закатился в ворота. В списке лучших бомбардиров армянской сборной хавбек «Ромы» уже более чем в два раза опережает Юру Мовсисяна.

Также по теме Сенсация от Косова, лидерство Украины и первая победа Португалии: обзор матчей квалификации Евро-2020 Косово обыграло Чехию и идёт вторым в своей отборочной группе Евро-2020 вслед за Англией, которая разгромила Болгарию благодаря...

Боснийцы смогли ответить двумя голами, один из которых сотворил одноклубник Мхитаряна Эдин Джеко. Но даже для ничьей этого оказалось мало. Армянская сборная, прежде уступавшая балканцам в турнирной таблице, вышла вперёд на два очка и расположилась на третьем месте. Пока что перспективы сыграть летом на чемпионате Европы у армян всё равно туманные, но даже такой результат для них казался раньше недостижимым.

Победа Италии по пенальти

Единственная игра, которая не преподнесла сюрприза в группе J, состоялась в Тампере. Финны остались в этом городе после победы над Грецией и приняли у себя сборную Италии. Хозяева поля получили шанс в очном противостоянии сместить подопечных Роберто Манчини с первого места, для чего им требовалось выиграть с разницей не менее двух мячей.

Но сказался более высокий класс итальянцев. В первом тайме они обрушились на игроков Суоми всей своей мощью. Не страдала у гостей и оборона, хотя уже на восьмой минуте Алессандро Флоренци пришлось выйти вместо Эмерсона. Однако как бы гости ни терзали хозяев поля, в первом тайме счёт не поменялся. Только на 59-й минуте Чиро Иммобиле удалось замкнуть навес головой, причём не обошлось без помощи штанги.

Одного этого гола итальянцам оказалось мало для победы. Стефано Сенси после потери мяча сбил главную звезду финской сборной Теему Пукки, и тот получил право на пенальти. Игрок «Норвича» спокойно поразил ворота Джанлуиджи Донаруммы, который до этого был наказан за задержку времени перед ударом. Пукки отличился в четвёртом подряд матче за сборную.

Итальянцам пришлось вновь устроить штурм чужих ворот, и они тоже получили право на одиннадцатиметровый, только уже за игру рукой. Точный удар Жоржиньо принёс гостям шестую победу из шести возможных. Подопечным Манчини достаточно набрать четыре очка в четырёх последующих матчах, чтобы попасть на Евро-2020.

Серия Алькасера

Шесть побед из шести одержали также испанцы. После выездного матча с Румынией они отдохнули в домашней игре с Фарерскими островами. Роберто Морено провёл большие эксперименты с составом, но при этом выпустил нескольких заслуженных игроков, в том числе защитника Серхио Рамоса, который повторил рекорд Икера Касильяса по сыгранным матчам.

Сначала дублем отметился Родриго. Партнёры вывели его на пустые ворота на 13-й минуте, а уже после перерыва он сам показал, как умеет обыгрывать соперников в чужой штрафной. После этого на поле вышел Пако Алькасер, который в этом сезоне творит невероятные для футбола вещи. Он обязательно забивал во всех матчах за сборную и дортмундскую «Боруссию» в этом сезоне. Голевая серия испанца растянулась уже на семь матчей. Хотя с Фарерами Алькасер сыграл меньше получаса, он успел тоже забить два мяча, причём все они были зафиксированы после 89-й минуты.

Испанцы уверенно возглавляют группу F, опережая на семь очков Швецию и на восемь — Румынию. С каждым из ближайших конкурентов пиренейцы ещё встретятся по одному разу.