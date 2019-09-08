Сенсация от Косова, лидерство Украины и первая победа Португалии: обзор матчей квалификации Евро-2020

Косово обыграло Чехию и идёт вторым в своей отборочной группе Евро-2020 вслед за Англией, которая разгромила Болгарию благодаря хет-трику Гарри Кейна. Украина продолжает уверенно лидировать благодаря разгромной победе над Литвой в выездном матче. Португальцы во главе с Криштиану Роналду впервые со старта квалификации набрали три очка, одолев Сербию. В группе H сохраняется тройное лидерство Франции, Турции и Исландии. Главные события отборочного турнира — в материале RT.

Косовское чудо

Главной сенсацией дня стал прорыв сборной Косова, для которой нынешний отбор на Евро-2020 является первым в истории. При жеребьёвке эта команда находилась в пятой корзине, но по итогам первого круга квалификационного турнира она всерьёз претендует на то, чтобы дебютировать на турнире.

В первых трёх матчах косовары не потерпели ни одного поражения. Их беспроигрышная серия с учетом товарищеских игр длится с ноября 2017 года. С Англией, самой сильной командой отборочной группы A, футболисты частично признанного государства пока не встречались. Но в четвёртом туре они смогли обыграть своих главных конкурентов за вторую путёвку на Евро — чехов.

Также по теме «Радоваться мы будем только тогда, когда выйдем на Евро»: что говорили после победы России над Шотландией Сборная России по футболу проявила характер в матче с Шотландией, однако эта победа уже в истории, и пришло время работать дальше. Об...

Встреча в Приштине началась с гола Мартина Шика. Нападающий «РБ Лейпциг», с которым скоро встретится «Зенит» в Лиге чемпионов, забил четвёртый мяч за сборную Чехии в последних трёх матчах. Но уже спустя четыре минуты его усилия свёл на нет Ведат Мурики из «Фенербахче». Во втором тайме Косово вышло вперёд благодаря голу Мергима Войводы. Сборная Чехии старалась избежать второго поражения в отборочной кампании, но только преимущества по точным ударам ей не хватило.

Эти команды встретятся вновь в Пльзене. Также косоваров ждут два матча с Англией, один из которых пройдёт уже 10 сентября. Провести второй круг балканцам будет гораздо сложнее, однако на данный момент они занимают второе место в своей группе, имея два очка преимущества перед чехами.

Хет-трик Кейна

Англия опережает Косово всего на одно очко, но только потому, что успела провести лишь три матча. Зато в каждом из них «Три льва» одержали по уверенной победе с разницей не менее чем в четыре мяча. Очередной жертвой подопечных Гарета Саутгейта стала команда Болгарии, гостившая на «Уэмбли».

Незадолго до встречи англичане лишились из-за болезни Джесси Лингарда, но отряд не заметил потери бойца. Главной забивной силой родоначальников футбола стал Гарри Кейн. Второй раз в карьере после матча с Панамой на чемпионате мира в России он оформил хет-трик в форме родной сборной. При этом нападающий «Тоттенхэма» вновь дважды отличился с пенальти и лишь раз — с игры. Всего в его активе 25 мячей за сборную, что позволяет ему занимать 14-е место в списке лучших бомбардиров.

Не забывал Кейн и о партнёрах — именно с его передачи Рахим Стерлинг забил ещё один мяч, который помог отпраздновать победу со счётом 4:0. Англия набрала девять очков в трёх матчах и имеет разницу забитых и пропущенных мячей «+13» — другим командам для такого результата, в том числе сборной России, понадобилось провести не менее пяти игр.

Первый успех Роналду

Сборная Португалии, подобно Белоруссии, только в сентябре одержала первую победу в отборочном турнире после двух ничьих. Действующие чемпионы Европы и Лиги наций в своём третьем матче обыграли на выезде команду Сербии.

Сербы долгое время оказывали сопротивление гостям, в составе которых с первых минут вышел Криштиану Роналду. Игра в первом тайме была абсолютно равной, но португальцы всё-таки повели со счётом 1:0 после ошибки вратаря Марко Дмитровича, благодаря которой Вильямс Карвалью вколотил мяч в пустые ворота. После перерыва разыгрался Гонсалу Гуэдеш — он красиво обыграл сербских защитников в их штрафной и не менее красиво ударил в дальнюю «девятку».

Хозяева поля всё это время продолжали активно играть в атаке, и им едва не воздалось за их старания. Они создали сразу два голевых момента после вынужденной замены Нелсона Семеду на Жоау Конселу, но реализовали лишь один. Никола Миленкович точно пробил головой, но в следующем эпизоде Руй Патрисиу достал мяч из-под перекладины.

Также по теме Победа Белоруссии, ничья Казахстана и поражение Германии от Нидерландов: обзор матчей квалификации Евро-2020 Нидерланды одержали волевую победу над Германией в отборочном турнире на Евро-2020, забив четыре мяча Мануэлю Нойеру. Главный...

Португальцам очень нужно было вернуть преимущество, и на помощь пришёл Роналду. Перекинув мяч через вратаря после рывка, нападающий оформил свой 89-й гол в составе сборной. Хотя шла уже 80-я минута, на этом матч не закончился. Сербы ответили ударом Стефана Митровича, но Бернарду Силва вернул разницу в два мяча. Португалия поднялась на второе место в группе B, опередив Сербию и Люксембург на одно очко.

Лидерство Украины

Первую строчку с огромным отрывом занимает сборная Украины. Подопечные Андрея Шевченко одержали четвёртую победу подряд, обыграв на выезде Литву.

Успех дался хозяевам позапрошлого чемпионата Европы непросто. Во время сборов они потеряли ряд игроков из-за травм, а оборона была привычно ослаблена отсутствием Ярослава Ракицкого из «Зенита». Тем не менее обыграть Литву украинцам удалось на классе.

Уже на седьмой минуте отличился обладатель всевозможных титулов в составе «Манчестер Сити» Александр Зинченко, который на грани офсайда реализовал пас Марлоса. Спустя 20 минут натурализованный бразилец и сам забил первый мяч за украинскую сборную, начав атаку практически с середины поля. Точку в матче, в котором литовцы нанесли лишь один удар в створ, поставил Руслан Малиновский.

Украина набрала 13 очков и делит с Бельгией рекорд по пропущенным мячам среди команд, которые провели пять матчей. Гол в матче с Люксембургом остаётся единственным, который не смог предотвратить капитан сборной Андрей Пятов.

Троевластие в группе H

В группе H по-прежнему сохраняется самая запутанная интрига. Франция, Турция и Исландия делят первое место с одинаковым количеством баллов. В пятом туре все они встречались с командами, которые превосходят в классе, и добились победы.

Чемпионам мира досталось самое сложное испытание. Всё-таки Албания ещё недавно участвовала в чемпионате Европы и могла похвастаться набором интересных игроков. Но теперь в её воротах побывали четыре мяча, два из которых забил Кингсли Коман, ещё по одному — Оливье Жиру и Нанитамо Иконе, дебютировавший в 21 год за первую сборную страны. Мог отличиться и Антуан Гризман, но он не реализовал пенальти в первом тайме. В этой победе был только один недостаток — на 90-й минуте Уго Льорис пропустил одиннадцатиметровый удар.

Исландцы, в свою очередь, разгромили Молдавию, послав в её ворота три безответных мяча. Турки же помучились в домашней игре с Андоррой. Лишь на 89-й минуте гол Озана Туфана лишил карликовое княжество возможности добиться самого значительного успеха в истории, которым вполне могла бы считаться ничья с Турцией.

По итогам первого круга все фавориты набрали 12 очков. Третьим лишним пока что является Исландия — на данный момент она уступает по дополнительным показателям, так как в личных встречах с Францией и Турцией имеет худшую разницу забитых и пропущенных мячей. Такая ситуация может сохраниться и в следующем туре, в котором трио лидеров лишь поменяется соперниками.