Шестой мяч Дзюбы, ошибка Гилерме и голевое падение Жиркова: сборная России обыграла Шотландию в отборе на Евро-2020

Сборная России по футболу обыграла Шотландию в выездном матче отборочного турнира Евро-2020. Подопечные Станислава Черчесова пропустили на десятой минуте после ошибки Маринато Гилерме, но ещё в первом тайме Артём Дзюба забил свой шестой мяч в квалификации. После перерыва победу россиянам принёс гол Юрия Жиркова. Сборная России увеличила отрыв от занимающего третье место Казахстана до пяти очков.

Сборная России на свой следующий матч отборочного турнира Евро-2020 приехала в гости к команде, у которой пройдут игры финальной стадии чемпионата, но сама имеет совсем небольшие шансы на нём выступить. Команда Шотландии начинала квалификацию одним из фаворитов группы I, с которым россиянам предстояло бороться за вторую строчку турнирной таблицы.

Но в первом же матче островитяне проиграли на выезде Казахстану, затем едва смогли сломить дома Кипр, а в последней встрече были закономерно разгромлены Бельгией. В итоге к пятому туру отборочного турнира подопечные Стива Кларка, сменившего в мае Алекса Маклиша, подошли на четвёртом месте и с трёхочковым отставанием от россиян.

Шотландцы уже очень давно не участвовали в финальных стадиях чемпионатов Европы или мира. Эта серия длится уже больше 20 лет, в то время как другие соразмерные по именам и статусу британские команды, Уэльс и Северная Ирландия, хотя бы играли на Евро три года назад. Местные болельщики уже так отчаялись, что на игре с Россией даже не заполнили полностью «Хэмпден Парк» — многие предпочли в это же время посмотреть регбийный матч с Грузией.

Не добавляли оптимизма шотландским фанатам и последние новости из сборной. Из-за травм ключевую встречу отборочного турнира пропускали защитники Грант Хэнли и Скотт Маккенна, а также одна из главных надежд сборной новичок «Арсенала» Киран Тирни. Из звёзд, известных за пределами Шотландии, в команде остались только защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон, опасный левый полузащитник «Борнмута» Райан Фрейзер и молодой игрок «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминей.

Станиславу Черчесову повезло больше, чем Кларку. На здоровье в российской сборной никто не жаловался, и у главного тренера был огромный выбор при формировании стартового состава. В итоге он выпустил в воротах Маринато Гилерме, в центре обороны вышли Андрей Семёнов и Георгий Джикия, на флангах оказались Марио Фернандес и Фёдор Кудряшов. Опорная зона досталась Роману Зобнину и Магомеду Оздоеву, чей конфликт с капитаном «Спартака» уже давно угас. Атакующую линию полузащиты сформировали Алексей Ионов, Александр Головин и Юрий Жирков — в 36 лет он всё ещё востребован у Черчесова. Нападение ожидаемо возглавил Артём Дзюба.

Уже на третьей минуте мяч едва не влетел в ворота шотландцев. Жирков послал его по невероятной траектории с границы штрафной, едва не забросив за шиворот голкиперу Дэвиду Маршаллу. Гол, который так и не состоялся, мог бы быть очень красивым.

Хозяева оправились от шока и принялись в своём фирменном стиле атаковать флангами, ожидая осечки россиян. Произошла она довольно быстро. На десятой минуте Фрейзер навесил слева, Оливер Макбарни пробил в Гилерме, и вратарь не смог зафиксировать мяч, выбив его в ноги Джону Макгинну. Игрок «Астон Виллы» без труда открыл счёт.

Шотландцев этот гол откровенно расслабил, своё дело они посчитали сделанным, но впереди был ещё практически целый матч. Мяч полностью перешёл под контроль россиян. Атакующая игра долго не могла наладиться, но к концу первого тайма хозяева сделали ответный реверанс. Ионов нанёс пас справа в штрафную на Головина, с которым в отбор вступил Робертсон. Но капитан соперников подвёл свою команду и отдал мяч свободному от опеки Дзюбе. Российский нападающий тут же оформил 21-й гол в составе сборной, сравнявшись с Романом Павлюченко, и шестой в нынешней отборочной кампании.

Перерыв не внёс изменений в ход матча. Подопечные Черчесова продолжали вести игру, выжидая удобный момент. Стандарты у ворот Маршалла пользы не принесли, но стоило шотландцам создать свободное пространство на своей половине поля, как Ионов точно навесил забегавшему Головину, а от полузащитника «Монако» мяч покатился на ход Жиркову. Стивен О’Доннелл попытался остановить игрока «Зенита», но лишь завалился на газон вместе с ним, не помешав затолкать мяч в ворота. Жирков впервые забил в официальном матче за сборную.

Поведя в счёте, сборная России имела все шансы увеличить отрыв. За считанные минуты Фернандес попал в перекладину, Оздоев после розыгрыша углового угодил в штангу, а Дзюба совершил фол в атаке, остановивший мучения шотландцев. Черчесов решил не сбивать ритм с атакующих игроков и заменил Зобнина на Дмитрия Баринова. Тот сразу же ценой жёлтой карточки прервал опасный прорыв Фрейзера.

Концовка матчи не вызывала особых беспокойств, пока замену не попросил Ионов. Небольшая травма вынудила его уступить место Александру Ерохину за десять минут до финального свистка. Долго не вставал после стыка и Фернандес, однако правый защитник продолжил игру. Шотландцы воодушевились и попытались всё-таки повлиять на итоговый результат, лишь позволив гостям разыграть контратаку «4 в 2». Дзюба имел сразу несколько вариантов для продолжения атаки и решил отдать одноклубнику Ерохину, но тот нанёс слишком слабый удар, чтобы он стал голевым. Сокрушаться за упущенный момент было не обязательно — шотландцы не стремились за это наказать гостей.

Сборная России одержала выездную победу над одним из прямых конкурентов за путёвку на Евро-2020 и завершила первый круг турнира с пятью очками преимущества над командой Казахстана, которая занимает третье место и станет следующим соперником подопечных Черчесова.