«Атмосфера в команде такая же отличная, как и раньше»: как сборная России готовится к матчу с Шотландией

Сборная России по футболу продолжает подготовку к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года с Шотландией и Казахстаном. К команде присоединились Денис Черышев и Александр Головин, пропустившие первую тренировку на подмосковной базе в Новогорске. Полузащитник «Севильи» заверил, что полностью восстановился после травмы колена и готов выйти на поле в предстоящем матче, вратарь Сослан Джанаев отметил силовую манеру игры будущего соперника, а Александр Ерохин поделился мнением о переходе Вячеслава Караваева в «Зенит».

Российские футболисты провели вторую тренировку в преддверии квалификационных матчей чемпионата Европы 2020 года, первый из которых состоится уже в эту пятницу. На подмосковной базе в Новогорске присутствовали все игроки. К национальной команде присоединились и легионеры ― полузащитники Денис Черышев и Александр Головин, лишь накануне вечером прибывшие в расположение сборной.

Занятие началось с приятного эпизода. Все поприветствовали Вячеслава Караваева аплодисментами и поздравили с переходом в петербургский «Зенит». О заключении контракта стало известно лишь накануне, однако новые одноклубники сразу заверили, что сине-бело-голубые с радостью примут защитника в свои ряды.

«Честно говоря, только из новостей прочитал. Думаю, он этому переходу рад, да и в команде его хорошо примут. Сейчас вернёмся из сборной и начнём работать вместе», ― заявил полузащитник Александр Ерохин.

Само занятие прошло по привычному сценарию. Сначала футболисты разделились на две группы и провели разминку, а затем отработали основные игровые элементы.

После завершения тренировки часть спортсменов остались, чтобы понаблюдать за занятием молодёжной сборной России, проходившим на соседнем поле. Кроме того, они пожелали удачи своим коллегам из женской национальной команды, которая также борется за попадание на континентальное первенство и 3 сентября встречается с Эстонией.

Желаем женской сборной России @WomenRussia победы в отборочном матче Чемпионата Европы против Эстонии!

Встреча пройдет сегодня на "Сапсан Арене", вход свободный!

Девчонки, удачи! 🔥🙌♥️ pic.twitter.com/qfSI7Btedw — Сборная России (@TeamRussia) September 3, 2019

«Атмосфера в команде такая же отличная, как и раньше»

После завершения тренировки к собравшимся журналистам по традиции вышли несколько футболистов. Первым на вопросы ответил Ерохин. Он рассказал о ходе подготовки, а также поделился своими ожиданиями от матча с Шотландией.

«Кто-то больше восстановился, кто-то меньше. Всех подводят к общему состоянию. Поэтому завтра нас ожидают тренировка всей командой и уже больше тактической работы. Что касается отдельных игроков, то это будем разбирать на сегодняшнем тактическом занятии. Посмотрим, изучим. В принципе, стиль их игры понятен, и будем к этому готовиться», ― заверил полузащитник «Зенита».

Футболист пропустил несколько сборов из-за травмы, однако на данный момент полностью восстановился и готов помочь команде в ключевых встречах отборочного цикла.

«Чувствую себя хорошо. Очень рад вызову в сборную и максимально мотивирован, как никогда», ― заявил Ерохин.

По его признанию, дополнительную уверенность ему придала победа «Зенита» над «Спартаком» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги.

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«Естественно, для нас это была важная встреча, которую мы хотели выиграть. Поэтому победа прибавила положительных эмоций. Но это сборная, в которой нет клубных предпочтений, все работают ради одной цели», ― заключил полузащитник.

Следом за Ерохиным с представителями СМИ пообщался вратарь «Сочи» Сослан Джанаев. Он рассказал, какие изменения претерпела национальная команда за последнее время, а также отметил сильные стороны подопечных Стива Кларка.

«У нас немного изменился состав, появились новые люди. А атмосфера в команде такая же отличная, как и раньше. Готовимся в штатном режиме. Сегодня будет теория. Немного посмотрели по каждому игроку. Они действуют традиционно в силовой манере, с большим количеством передач с фланга. На это нужно обратить внимание», ― подчеркнул голкипер.

Кроме того, он прокомментировал последние события на трансферном рынке, в первую очередь касающиеся «Сочи».

«Сейчас мы в сборной, и все мысли заняты подготовкой к ближайшему матчу с Шотландией. Но, естественно, читаю новости. Вчера к нам перешел Миха Мевля. В последний день не так много было новостей по трансферам в «Сочи». Добро пожаловать Михе. Будем рады его видеть в команде, тем более мы уже играли вместе», ― добавил Джанаев.

Комментарий по поводу своего возвращения в команду дал и Черышев. Он отметил, что остался доволен процессом восстановления после травмы и в скором времени рассчитывает попасть в основной состав «Севильи».

«Понемногу вхожу в ритм, набираю игрового времени. Чувствую себя хорошо, это самое главное. Сейчас надо постепенно войти в режим и дальше думать о возвращении в состав. Думаю, всё будет нормально», ― сказал полузащитник.

Он добавил, что готов выйти на поле и в стартовом составе сборной России, однако последнее слово всё равно останется за главным тренером.

«Всё будет зависеть от Станислава Саламовича. Я здесь и готов играть, если надо, буду готов помочь команде. У нас остаётся несколько дней до матча с Шотландией, думаю, успеем рассмотреть все аспекты. Нам необходимо сконцентрироваться на себе, у нас хороший коллектив, и обязательно надо взять три очка», ― заключил Черышев.

На данный момент сборная России занимает второе место в группе I, на три очка отставая от Бельгии. Встреча с Шотландией состоится 6 сентября на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. Её обслужит греческая бригада арбитров во главе с Тасосом Сидиропулосом.