Отборочный матч ЧМ-2020 Шотландия — Россия обслужит греческая бригада арбитров

Стала известна бригада судей на матч квалификационного турнира ЧМ-2020 между сборными Шотландии и России.

Сборные Шотландии и России в матче отборочного турнира к чемпионату Европы по футболу 2020 года рассудит греческая бригада арбитров во главе с Тасосом Сидиропулосом. Ему будут помогать Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Четвёртый рефери — Яннис Пападопулос.

Поединок между командами Шотландии и России состоится в пятницу, 6 сентября, на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. Начало — в 21:45 мск.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу провела тренировку в полном составе.