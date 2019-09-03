Отборочный матч ЧМ-2020 Шотландия — Россия обслужит греческая бригада арбитров

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Стала известна бригада судей на матч квалификационного турнира ЧМ-2020 между сборными Шотландии и России.
Отборочный матч ЧМ-2020 Шотландия — Россия обслужит греческая бригада арбитров
  • © Andreas Gebert/dpa
  • globallookpress.com

Сборные Шотландии и России в матче отборочного турнира к чемпионату Европы по футболу 2020 года рассудит греческая бригада арбитров во главе с Тасосом Сидиропулосом. Ему будут помогать Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Четвёртый рефери — Яннис Пападопулос.

Поединок между командами Шотландии и России состоится в пятницу, 6 сентября, на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. Начало — в 21:45 мск.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу провела тренировку в полном составе.

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