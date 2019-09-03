«Не чувствую себя героем»: Чернов о сейвах в матче с «Локомотивом», реакции на них Карпина и своей трансферной стоимости
- Евгений Чернов
- © Владимир Песня/РИА Новости
Матч восьмого тура российской футбольной премьер-лиги между «Локомотивом» и «Ростовом» подарил болельщикам один из самых запоминающихся эпизодов сезона. Уже в компенсированное время защитник ростовчан Евгений Чернов совершил два умопомрачительных сейва, отразив удары по пустым воротам своей команды. Это произошло в тот момент, когда подопечные Валерия Карпина вели со счётом 2:1 и любая ошибка могла стоить им победы.
Сначала Чернов в падении вынес мяч из пустых ворот после удара Фёдора Смолова головой. Защитник переправил мяч прямо в ноги стоявшему в шести метрах от него Луке Джорджевичу. Новичок «Локомотива» тут же пробил, но Чернов, не поднимаясь с газона, успел подпрыгнуть, вытянуться в струну и подставиться под удар, после чего его одноклубники наконец-то вынесли мяч подальше от ворот. Благодаря 26-летнему игроку «Ростов» удержал победу и остался среди лидеров турнирной таблицы.
Футбольный подвиг Чернова оказался в центре внимания не только в России, но и за рубежом — испанское издание AS назвало эпизод «сейвом десятилетия», а британский портал Givemesport опубликовал видео со спасением, подписав его так: «Если к футболу можно применить фразу «Только через мой труп», то это как раз тот случай».
Комментируя прошедший матч, сам Чернов в разговоре с RT не стал превозносить свои действия, рассказал о реакции Карпина на итоги матча и опроверг обвинения в том, что мяч в одном из двух микроэпизодов мог попасть ему в руку.
— За прошедшие с субботы три дня почувствовали себя героем?
— Я и после игры не чувствовал себя героем, и сейчас не чувствую. Вся команда провела очень хороший матч, а главное, что мы добились победы.
— После матча вы сказали, что просто сделали свою работу, однако такие сейвы не каждый день случаются. Неужели не думаете, что делали что-то особенное?
— Я точно так не думаю. Мне приятно, что людям — и в первую очередь нашим болельщикам — это понравилось. Для меня было гораздо более важным, что в тот момент счёт был 2:1 в нашу пользу, и если бы нам забили, то была бы обидная ничья. Мы этого не заслуживали, мы должны были одержать победу — безумно рад, что её получили.
— Но это ведь здорово — проснуться знаменитым не в Ростове-на-Дону и даже не в России, а во всём мире? Видео с вашими сейвами собирают миллионы просмотров!
— Любому футболисту нравится, когда его игра вызывает хорошие эмоции у людей. Мне было приятно потом посмотреть со стороны. Но всё это уже история, мы это забываем и готовимся к следующей игре. Впереди ещё 22 матча, надо работать дальше.
— А как вы восприняли троллинг сотрудников пресс-службы «Ростова», которые на клубном сайте сменили вам амплуа на голкипера?
— (Смеётся). Мне уже огромное количество разных мемов прислали на эту тему. Они у меня вызывали улыбку. Было интересно посмотреть, какой креатив проявят болельщики, кто и что придумал.
— Карпин к вам не подходил после матча, когда все успокоились, не благодарил лично? Или, может, пошутил каким-то образом?
— Нет, отдельного разговора с ним не было. Сразу после игры он сказал нам, что мы все одна команда, что делаем одно дело. В этом матче повезло мне, в другом кто-то ещё сделает подобное. Нас всех поблагодарили за победу одинаково.
— Многие даже после замедленных повторов так и не смогли определить, куда во второй раз попал мяч?
— Удар был в спину. Я почувствовал, что попало именно туда. А вы думали, что в руку? Нет, такого не было. Мяч попал чётко в спину, чему я очень рад. Было бы обидно, если бы действительно задел рукой, а потом, после видеоповтора, назначили пенальти. Слава богу, что всё так получилось.
— Когда опасность миновала, Дмитрий Чистяков и Хорен Байрамян ринулись к вам так, как будто собирались вас поздравить с голом. Ощутили тогда, насколько важным был тот игровой момент?
— Самым главным моментом был финальный свисток, когда я увидел, что на табло счёт 2:1. Это самое важное.
— Как думаете, ваша трансферная стоимость после этого спасения вырастет?
— Думаю, никак не повлияет.
— Неужели не допускаете мысли, что скаут «Манчестер Юнайтед», который присутствовал на игре, порекомендует вас кому-нибудь?
— Один эпизод ничего не решает. В одном конкретном матче эти сейвы могут помочь, но не повлиять на мою судьбу в целом.
— И всё-таки, если бы на вас после этого обратили внимание в других клубах, рассмотрели бы предложение?
— Если бы да кабы… Об этом я не готов разговаривать.
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