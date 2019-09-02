Удар Жиркова в девятку, сейв Чернова и первые победы аутсайдеров: чем запомнился 8-й тур РПЛ

«Зенит» обыграл «Спартак» в дерби двух столиц благодаря потрясающему по красоте голу Юрия Жиркова. «Ростов» на выезде одержал победу над «Локомотивом», а главным героем встречи стал защитник Евгений Чернов, совершивший в компенсированное время два сейва на линии ворот. «Оренбург» и «Сочи» синхронно одержали первые победы в сезоне. RT рассказывает о самых интересных событиях восьмого тура РПЛ.

Сейвы Рыжикова и отменённый гол Соболева

В стартовом матче тура «Крылья Советов» и «Динамо» разошлись нулевой ничьей. Бело-голубые намеревались одержать вторую победу подряд и создали больше моментов, чем соперник. Но выше всяких похвал на последнем рубеже хозяев действовал Сергей Рыжиков, который был признан лучшим игроком матча.

«Крылья Советов» отвечали в основном стандартными положениями. Особенно опасен в чужой штрафной был лучший на тот момент бомбардир РПЛ Александр Соболев, но в этот раз отличиться ему не удалось. Точнее, в самой концовке форвард всё же поразил чужие ворота с близкой дистанции, но судья справедливо отменил гол из-за офсайда.

Два удаления и пенальти

Субботняя программа тура началась с неожиданной выездной победы «Оренбурга» над «Уфой». Башкортостанцы в прошлом матче обыграли действующего чемпиона «Зенит», но в нынешнем не справились с имеющей в активе всего два очка командой.

Причём матч получился довольно богатым на события. Достаточно того, что главный судья Игорь Панин показал сразу две красные карточки. В конце первого тайма второй «горчичник» получил Александр Пуцко, а в начале второго — Виталий Шахов. Составы уравнялись.

Не обошлось и без пенальти. Свою первую карточку Пуцко заработал как раз за толчок соперника в штрафной — Панин в этой ситуации уверенно указал на «точку», а Джордже Деспотович реализовал одиннадцатиметровый и записал себе в актив уже четвёртый точный удар.

После перерыва гости осуществили проход к воротам противника два в одного, и Георгий Зотов спокойно удвоил преимущество. «Уфа» ответила голом вышедшего на замену Вячеслава Кротова. Примечательно, что для экс-форварда «Спартака» этот мяч стал первым почти за год. В последний раз он поражал чужие ворота ещё в сентябре прошлого года в матче с «Енисеем».

Сенсационный разгром от «Сочи»

Но этот результат стал вовсе не последним неожиданным в программе 8-го тура. Вслед за «Оренбургом» первую победу в сезоне одержал и другой аутсайдер — «Сочи». Причём подопечные Александра Точилина не просто набрали три очка, а разгромили крепкий «Рубин», который на старте сезона обратил на себя внимание всей страны.

Любопытно, что успех сочинцам принёс отказ от схемы с тремя центральными защитниками. В результате гости не только отыграли на ноль, но и забили трижды, причём в двух случаях отличились именно защитники — Ибрагим Цаллагов и Фёдор Кудряшов. Для последнего гол в Казани стал лишь вторым в национальном чемпионате за карьеру.

Наконец, под занавес встречи сработала замена тренерского штаба гостей. Вступивший в игру незадолго до того Александр Карапетян убежал на рандеву с Юрием Дюпиным и забил дебютный мяч в составе «Сочи».

Дубль Шомуродова и травма Алексея Миранчука

Неожиданным можно назвать и итог матча на «РЖД Арене», учитывая тот факт, что «Ростов» не обыгрывал «Локомотив» на протяжении трёх лет. Но в субботу эта серия прервалась, а подопечные Валерия Карпина закрепились в группе лидеров.

Главным героем же встречи стал Эльдор Шомуродов. Он отличился дважды и с семью голами вырвался в лидеры гонки бомбардиров РПЛ. В первом случае узбек прекрасно пробил головой после подачи углового, а во втором — с близкой дистанции направил мяч между ног Маринато Гилерме, воспользовавшись прострелом партнёра.

Но «Локомотив» сражался до конца и за десять минут до финального свистка сумел сократить отставание в счёте до минимума. Антон Миранчук с линии штрафной пробил точно в ближний угол. А результативную передачу ему отдал новичок команды Жоау Мариу.

Правда, дебют португальца совпал с травмой Алексея Миранчука. Ещё в первом тайме полузащитник получил повреждение задней поверхности бедра и был вынужден попросить замену. По словам Юрия Сёмина, травма Алексея — серьёзная и сборной России он в ближайших матчах не поможет.

Но и без одного из своих лидеров железнодорожники могли спастись. Уже в добавленное арбитром время другой новичок красно-зелёных Лука Джорджевич имел великолепный шанс добыть для своей команды хотя бы одно очко, но Евгений Чернов, секундой ранее вынесший мяч с ленточки, умудрился совершить и второй сейв вместо далеко вышедшего из ворот Егора Бабурина. Не вставая с газона, он инстинктивно прыгнул по направлению к тому месту, куда летел мяч, и отбил его.

Потрясающий гол Бериши и упущенная победа «Тамбова»

Ещё одна сенсация чуть было не случилась в Грозном, где новичок РПЛ «Тамбов» был очень близок к тому, чтобы обыграть «Ахмат». Гостям помог быстрый гол. Уже на пятой минуте Максим Осипенко после подачи стандарта головой подправил мяч в створ и вывел свою команду вперёд.

Открыв счёт, подопечные Александра Григоряна спокойно оборонялись, тем более «Ахмат» не ставил перед оппонентом неразрешимых задач.

Но всё же удержать лидерство гостям не удалось. Уже в добавленное арбитром время хозяева заработали штрафной. Исполнять его взялся вышедший на замену Бернард Бериша. После подачи со стандарта тамбовчанам удалось отбиться, но мяч прилетел обратно к Берише, и тот с линии штрафной в прыжке отправил снаряд точно в дальний угол. Так «Тамбов» не только остался без победы, но и опустился на последнее место. Впрочем, «Ахмат» опережает аутсайдера всего на три очка.

Результативное возвращение Ари и удачная замена «Краснодара»

«Краснодару» удалось набрать три важнейших очка в противостоянии с «Уралом» в Екатеринбурге. Несмотря на обидный вылет из Лиги чемпионов, южане сумели собраться и одержать победу в матче национального первенства.

При этом одним из главных героев противостояния стал вернувшийся в строй после травмы Ари. В результате соскучившийся по игре натурализованный бразилец сумел набрать два балла за результативность ещё в первом тайме.

На перерыв команды ушли с минимальным преимуществом «Краснодара» — 2:1, но во втором тайме Отману Эль-Кабиру удалось восстановить статус-кво на табло великолепным обводящим ударом в дальнюю девятку.

В концовке же южане вырвали победу благодаря удачным заменам. Вышедшие на поле Иван Игнатьев с Даниилом Уткиным сделали всё для того, чтобы гости набрали три очка. Особенно постарался полузащитник, который сперва отличился сам, а затем сделал голевую передачу на Вандерсона.

Дебют Гогуа и первый мяч Ахметова за ЦСКА

Победу удалось одержать и ЦСКА, который в преддверии тура отставал от группы лидеров всего на очко. Причём армейцы на выезде встретились с «Арсеналом», который также имел в активе 13 баллов. Команды начали матч без раскачки и быстро сумели обменяться забитыми мячами. Сперва Даниил Лесовой ударом с близкого расстояния вывел хозяев вперёд, а затем Ильзат Ахметов забил первый мяч за красно-синих.

Впоследствии у соперников было немало моментов для того, чтобы забить ещё, но мяч упорно не шёл в ворота. Пожалуй, самый явный шанс упустил арендованный «канонирами» у «Спартака» Александр Ломовицкий. Непосредственно перед перерывом футболист пробил в перекладину.

Во втором тайме скорости заметно упали, и казалось, что встреча так и завершится вничью. Но за 20 минут до финального свистка ЦСКА удалось вырвать победу, причём решающий мяч забил новичок команды Седрик Гогуа, который подписал контракт с клубом только в четверг, но, несмотря на это, с ходу попал в стартовый состав.

После подачи со стандарта высокий ивуариец переиграл оппонента на дальней штанге и отправил мяч точно в створ. Для него этот гол стал уже третьим в текущем сезоне РПЛ, и по этому показателю он сравнялся с Фёдором Чаловым. ЦСКА же одержал важнейшую победу и продолжил погоню за лидерами.

Отменённый гол Бакаева и 13 ударов «Спартака»

Наконец, в центральном матче тура сошлись «Спартак» и «Зенит». Несмотря на громкую вывеску, дерби получилось не слишком ярким и совсем не изобиловало опасными моментами.

При этом потерявший очки в двух последних играх чемпион отдал инициативу сопернику. Красно-белые владели мячом 59% игрового времени, но в штрафную проникали редко и нанесли всего четыре удара в створ чужих ворот.

Правда, в середине первого тайма Зелимхану Бакаеву удалось открыть счёт после розыгрыша стандартного положения, но гол полузащитника был отменён судьёй после просмотра повтора. Оказалось, что в момент приёма Бакаев коснулся мяча правой рукой.

Зато «Зенит» в концовке первой половины забил мяч, который так и остался единственным. Подача с углового привела к серии рикошетов. В результате снаряд оказался у Юрия Жиркова, а опытный футболист великолепным ударом отправил мяч в дальнюю девятку.

Во втором тайме подопечные Олега Кононова изо всех сил пытались отыграться, но сделать этого не смогли, тем более что команда провела август в тяжелейшем режиме. Не помогли и замены. Таким образом, «Зенит» впервые в истории одержал победу на «Открытие Арене» и догнал в турнирной таблице «Краснодар» и «Ростов».