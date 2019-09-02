Примирение Джикии с Оздоевым и первая тренировка: сборная России готовится к матчам квалификации Евро-2020

Сборная России по футболу начала подготовку к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года с Шотландией и Казахстаном. 2 сентября команда работала почти в полном составе — отсутствовали лишь полузащитники «Монако» и «Валенсии» Александр Головин и Денис Черышев. После тренировки Вячеслав Караваев обсудил с журналистами своё будущее в «Зените», а главный тренер команды Станислав Черчесов заявил, что погасил конфликт между Георгием Джикией и Магомедом Оздоевым.

Сборная России появилась на поле ровно в полдень. Игроки выглядели сконцентрированными и проследовали на занятие, сохраняя молчание, причём они не разговаривали не только с журналистами, но и друг с другом. Непривычно одиноко смотрелся хавбек «Локомотива» Антон Миранчук. Впервые за долгое время он прибыл в расположении команды без брата-близнеца Алексея. Миранчук ― старший получил травму в матче восьмого тура с «Ростовом» и выбыл из строя как минимум на три недели.

Не общались друг с другом и футболисты «Спартака» и «Зенита» Георгий Джикия и Магомед Оздоев, повздорившие накануне во время матча РПЛ и устроившие после него словесную перепалку в подтрибунном помещении. Как выяснилось позже, главный тренер сборной провёл с ними разъяснительную беседу и попросил оставить все конфликты за пределами Новогорска.

Сборная приступила к работе под пристальным взором не только репортёров, но и многочисленных зрителей. За занятием наблюдали лучшие игроки детской футбольной лиги и с десяток болельщиков, которые получили шанс увидеться с командой, победив в различных конкурсах.

Перенимала опыт у именитого коллеги и тренер женской сборной России Елена Фомина. Она внимательно наблюдала за действиями специалиста, а наиболее понравившиеся вещи даже фиксировала в блокнот.

А Чалов таки в сборной) правда через забор - молодёжка тренируется на запасном поле pic.twitter.com/wBZP4U21JY — Kseniia Rakhnovskaia (@xx_Xenon_xx) 2 сентября 2019 г.

Интересен и тот факт, что параллельно с основной командой на соседнем поле тренировку начала молодёжная сборная страны. Таким образом, Фёдор Чалов, тренерским решением отправленный не в главную, а вторую команду России, получил возможность пообщаться с партнёрами по клубу и сборной.

Само же занятие носило втягивающий характер. Тренерский штаб не стал давать серьёзных нагрузок тем, кто получил большое количество игрового времени в матчах восьмого тура РПЛ. Таким образом, спустя 40 минут после начала занятия на поле остались лишь Фёдор Кудряшов, Андрей Семёнов, Антон Миранчук, Николай Комличенко, Дмитрий Баринов, а также вратари команды.

«Надо отдать должное Галицкому»

После тренировки главный тренер и игроки традиционно ответили на вопросы журналистов. Станислав Черчесов рассказал об общем состоянии команды и пояснил, каким образом ему удалось нивелировать конфликт между Джикией и Оздоевым.

«Объективную оценку будем иметь завтра, когда соберётся вся команда. А так ― все приехали в хорошем настроении. Кто-то выиграл, кто-то проиграл, но это всё уже в истории. Первым делом я пообщался с Магомедом и Георгием. Одним словом ― всё нормально. Помирились ли они? Они и не дрались ― так, чуть-чуть поговорили на повышенных. Но в любом случае, это чуть-чуть некрасиво», ― начал тренер.

Далее специалист пояснил, какие вопросы команде пришлось решить, чтобы экстренно провести замену травмированного Миранчука на хавбека «Краснодара» Руслана Камболова. Несмотря на то, что полузащитник южан был внесён в расширенный список игроков, которым делают визы для выезда в Шотландию, руководству клуба пришлось экстренно ускорять процесс получения документов.

«Надо отдать должное Галицкому, он прислал за Русланом свой вертолёт. Камболов слетал в Ростов, там получил визу. Нам пошли навстречу, так что мы все в одной упряжке. Работаем на одно дело. Респект «Краснодару» и Галицкому», ― признался Черчесов.

Наставник также пояснил, почему ограничил свой выбор тремя нападающими и не стал давать шансов другим форвардам.

«У нас нет времени наигрывать что-то новое, даже если бы нам очень хотелось это сделать. Просто не имеем права в таких ответственных матчах экспериментировать. Нам даёт результат система, в которую команда знает, как играть. Поэтому мы отдаём ей предпочтение. Если у нас будут большие сборы, то тогда мы можем попробовать посмотреть на атаку иначе», ― отметил он.

В заключении главный тренер рассказал о предстоящем сопернике. По мнению Черчесова, сборная Шотландии не так проста, как это может показаться на первый взгляд.

«Изучаем, у них есть несколько потерь. Но игра на игру не приходится, мы готовимся к конкретному матчу, чтобы в Глазго показать свой лучший футбол. Это спринт, а не марафонская дистанция, отсутствие на Евро нам ни к чему, поэтому мы подобрали состав под эти две игры и следим за соперником», ― резюмировал наставник сборной.

«С Шотландией будет тяжёлая игра»

Следующим перед журналистами предстал нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко. Форвард отметил, что слухи о его возможном переходе в ЦСКА не отвлекают его от работы в стане команды.

«Нет, вся эта ситуация на мне никак не отражается, всё абсолютно нормально. Не читаю прессу, не обращаю на это внимание. Так или иначе, всё будет известно уже завтра. Так что я полностью сосредоточен на сборной и готов ей помогать», ― пояснил футболист.

Кроме того, Комличенко рассказал, как в команде отреагировали на четыре мяча, которые он забил в одном матче чемпионата Чехии, и пояснил, какую роль в команде ему отводит главный тренер.

«Что говорят в ребята в сборной про мой покер? Называют меня покерменом, но я не считаю это подколом. Несколько человек меня с этим поздравили, приятно, но не более. С тренером по поводу моей позиции не разговаривали, но я должен быть готов выйти в любую минуту, и неважно, сколько времени мне предоставят на поле», ― рассказал форвард.

Вопросы относительно ближайшего будущего задавали и хавбеку голландского «Витесса» Вячеславу Караваеву. По информации СМИ, защитник в ближайшее время перейдёт в стан чемпионов страны. Футболист не стал ни опровергать, ни подтверждать слухи.

«Поеду ли в Шотландию уже игроком «Зенита»? Не могу пока ответить на этот вопрос. Все мысли сейчас о сборной. Команда собралась в отличном настроении. Все готовы работать, так что для меня этот момент сейчас стоит во главе угла», ― начал свою беседу с журналистами Караваев.

Кроме того, защитник высказался и о высокой конкуренции на своей позиции. На данный момент в сборной тренируется сразу три правых защитника — сам Караваев, Сергей Петров из «Краснодара» и Марио Фернандес из ЦСКА.

«В команде по этому поводу ничего не говорят. Такие вопросы всегда на усмотрение тренера. Наша задача — просто работать», ― пояснил игрок.

В завершении Караваев порассуждал о силе ближайшего соперника по отборочному этапу.

«С Шотландией будет тяжёлая игра, британские команды всегда играют в активный футбол, особенно когда принимают противника на своём поле. Но мы постараемся показать свой максимальный уровень и выиграть две ближайшие игры», ― резюмировал футболист.

Последним пообщался с представителями СМИ защитник «Динамо» Роман Нойштедтер. По словам футболиста, он ещё не адаптировался к чемпионату России, однако уже ощущает плюсы игры в РПЛ.

«Что изменилось после переезда в российский чемпионат? Мне как минимум стало удобнее приезжать в сборную. Раньше нужно было лететь, теперь же я пешком пришёл с базы «Динамо». Но не думаю, что мой переход повлиял на место в сборной. Где бы я не играл, главное делать это хорошо, тогда есть шансы снова получить вызов в первую команду», ― признался игрок бело-голубых.

Помимо этого Нойштедтер поделился своим ожиданием от предстоящих матчей отборочного этапа.

«С Казахстаном мы уже играли, так что мы знаем, чего от них ждать. А вот с шотландцами, думаю, будет интересная игра, которая пройдёт при потрясающей атмосфере. Рад, что полечу на неё. Они очень выносливы и с первых минут будут вести себя агрессивно, прессинговать и валиться на нас. Нам надо спокойно, хорошо играть, как именно ― подскажет тренер», ― заключил защитник.