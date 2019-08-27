Гамула: надо быть полным идиотом, чтобы осознанно отказываться от Чалова

Тренер «Ростова» Игорь Гамула объяснил, почему Станислав Черчесов решил не вызывать форварда ЦСКА Фёдора Чалова в сборную России на матчи с Шотландией и Чехией. По мнению специалиста, наставник национального коллектива принял правильное решение, отправив форварда в молодёжную команду.

«Там серьёзные соперники из Сербии и Болгарии, а за основу тем временем будет играть Артём Дзюба. Таким образом, оба форварда будут в тонусе и не потеряют форму — всем плюс. Это не означает, что у основной сборной впереди какие-то проходные игры. Просто сейчас на Шотландию и Казахстан у тренерского штаба есть свой чёткий план, и очевидно, что Чалов под систему игры против этих соперников не подошёл. Зато сыграет за молодёжную команду, защитит честь страны на других полях. Не ищите здесь заговора. Просто так от таких нападающих, как Чалов, не отказываются. Надо быть полным идиотом, чтобы осознанно вычеркнуть для себя столь талантливого форварда», — отметил эксперт в беседе с RT.

Ранее Черчесов объяснил невызов в сборную лучшего бомбардира Российской премьер-лиги Соболева.