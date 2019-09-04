Счастье Зобнина, занятие вратарей с подушками и вылет в Глазго: как сборная России готовится к матчу с Шотландией

Сборная России по футболу вылетела в Глазго, где 6 сентября сыграет в отборочном цикле Евро-2020 против национальной команды Шотландии. За несколько часов до выезда в аэропорт команда провела заключительную тренировку в Новогорске. Занятие началось с поздравлений в адрес хавбека «Спартака» Романа Зобнина, который накануне во второй раз стал отцом. После работы на поле Георгий Джикия, Руслан Камболов и Максим Беляев рассказали о сильных и слабых сторонах ближайшего соперника.

Тренировка сборной России по футболу в среду началась с радостного и торжественного события — тренерский штаб и игроки команды поздравили Романа Зобнина с прибавлением в семье. Накануне супруга полузащитника «Спартака» Рамина родила дочку. Это второй ребёнок четы Зобниных, пара уже воспитывает сына Роберта. Его сестру молодые родители назвали Региной. Об этом рассказал сам футболист, который сообщил, что тренер отпустил его в больницу.

«Вчера пошёл на теорию и выключил телефон, а уже через 40 минут прислали фотографии дочки. Жена написала, что всё хорошо. После съездил на часик к родным, повидался. Ребёнок спал. Поинтересовался его самочувствием и состоянием жены. Испытываю непередаваемые эмоции и чувства. Для меня мои дети — главные победы в жизни», — цитирует Зобнина пресс-служба сборной России.

Роман Зобнин - о рождении дочки 👶 pic.twitter.com/MI73j0onea — Сборная России (@TeamRussia) 4 сентября 2019 г.

Само занятие прошло в штатном режиме. Команда работала на поле в полном составе и без ограничений. Особое внимание журналистов привлекла тренировка вратарского цеха. Сослан Джанаев, Андрей Лунёв и Марино Гильерме под руководством Гинтараса Стауче моделировали атаки соперника с помощью специальных надувных подушек и манекенов.

«Едем в Глазго за победой»

После тренировки футболисты ответили на вопросы журналистов. Защитник Георгий Джикия рассказал о подготовке к выездному матчу с Шотландией и сложностях, с которыми могут столкнуться россияне.

«Мы постоянно анализируем соперника. Например, вчера у нас уже прошло небольшое теоретическое занятие с разбором его слабых и сильных сторон. Так что мы знаем, как шотландцы действуют, но в любом случае будем отталкиваться от своей игры, и не думаю, что пойдём на то, чтобы играть вторым номером. Шотландия — наш главный конкурент за выход из группы. Но мы спокойно готовимся к игре и знаем, что предпримем», — начал своё общение с журналистами Джикия.

Капитан «Спартака» прокомментировал новость, что шотландцы не верят в свою сборную и относятся к ней достаточно прохладно.

«Пусть тогда болеют за нас, если не хотят за своих. А если серьёзно, то у нас другое отношение. Мы играем на выезде и прекрасно понимаем, что у Стива Кларка в обойме серьёзные парни. Осознаём, какой стиль игры нас ждёт, и никакой недооценки быть не может», — заявил футболист.

Помимо этого, Джикия заявил, что перед сборной России в предстоящем матче стоит задача-максимум.

«Едем в Глазго только за победой. Нет задач отстоять в обороне и думать исключительно о ничейном результате. Лично я готов на все сто процентов и морально, и физически», — пояснил игрок.

Джикия также признался, что не примеряет на себя роль игрока основного состава и действительно помирился с полузащитником «Зенита» Магомедом Оздоевым после конфликта в матче РПЛ.

«Да, я чувствую себя игроком сборной, но кто именно будет играть, решает тренерский штаб. Говорить сегодня, что я точно выйду на поле, будет как-то неправильно. Что касается Оздоева, это уже в прошлом. Сейчас мы в одной команде и вместе идём к одной цели», — рассказал он.

В заключение капитан «Спартака» вновь поздравил своего партнёра Зобнина с рождением ребёнка.

«Это огромное событие для него. Нам тоже стало приятно, что у Ромы пополнение в семье. Самое главное — пожелали здоровья ребёнку и посоветовали не останавливаться на достигнутом. Почему бы и нет?» — резюмировал Джикия.

Максим Беляев и Руслан Камболов, общавшиеся с представителями СМИ после Джикии, были менее словоохотливы. По словам защитника тульского «Арсенала», сборной России нужно быть готовой к агрессивному поведению соперника.

«Шотландия — типичный представитель британского футбола. То есть они играют очень жёстко, в высоком темпе и в основном флангами. Исходя из этого, готовимся к большому числу навесов в нашу штрафную. Работаем над этим на тренировках», — пояснил защитник.

Полузащитник «Краснодара» согласился с партнёром и добавил, что, по его мнению, для итогового успеха российской команде будет важно справиться с активным прессингом.

«Будет очень важно побыстрее почувствовать игру и привыкнуть к атмосфере местного стадиона. Но команда у нас достаточно опытная. Так что всё будет хорошо. Шотландия предпочитает играть быстро и на контратаках. Но мы никого не боимся, летим туда диктовать свои условия. Надеюсь, у нас это получится», — заявил хавбек.

После обеда сборная России покинула Новогорск и чартерным рейсом отравилась в Глазго. В четверг, 5 сентября, команда Черчесова проведёт тренировку на местном стадионе «Хэмпден Парк». После матча с Шотландией, который состоится 6 сентября, сборная России отправится в Калининград, где начнёт готовиться к матчу с Казахстаном.