Пятые победы Италии и Испании, гол игрока «Сочи», неудача Греции в Тампере: обзор матчей квалификации Евро-2020

Италия одержала волевую победу над Арменией в отборочном турнире Евро-2020. Испанцы в первом матче под руководством Роберта Морено обыграли на выезде Румынию. Финны сохранили второе место в своей группе и шанс пройти квалификацию благодаря победе над Грецией. Швеция разгромила Фарерские острова. Ирландия осталась лидером своей группы благодаря ничьей со Швейцарией. Главные события отборочного турнира — в материале RT.

Гол игрока «Сочи» в ворота Италии

Очередной этап отбора на Евро-2020 стартовал в Ереване, где сборная Армении принимала Италию. Матч начался неожиданно: нападающий «Сочи» Александр Карапетян пробил в дальний угол так, что Джанлуиджи Доннарумма не дотянулся до мяча.

Но в следующий раз форвард отличился уже с негативной стороны. Не закончился ещё первый тайм, как он уже был удалён за две жёлтые карточки. Второе нарушение якобы за удар Леонардо Бонуччи локтем совсем не было очевидным, но свою сборную, уже пропустившую первый мяч, Карапетян в меньшинстве оставил.

Армянская сборная долго сопротивлялась, надеясь зацепить хотя бы ничью, но всё-таки гости были ощутимо сильнее. На 77-й минуте Лоренцо Пеллегрини легко выиграл борьбу за мяч у защитника «Урала» Вараздата Арояна, а спустя ещё три минуты Андреа Белотти на всякий случай оформил дубль. Подопечные Роберто Манчини одержали пять подряд побед и уверенно лидируют в группе J.

Победный гол игрока месяца в АПЛ

Сборная Армении осталась на третьем месте, позади Италии и Финляндии, только теперь отставание от второй строчки, которую занимают скандинавы, выросло уже на шесть очков после их победы над Грецией в Тампере.

Три очка финнам принёс лучший игрок августа в Английской премьер-лиге Теэму Пукки. Нападающий «Норвича», забивший за клуб пять мячей в четырёх матчах этого сезона, продлил голевую серию в сборной до трёх игр. Четвёртый гол в отборе на Евро он оформил после розыгрыша пенальти на 52-й минуте. Пукки отличился в 19-й раз за национальную команду, войдя в пятёрку её лучших бомбардиров.

В следующем матче финны примут у себя Италию и постараются сместить её с первого места. Однако для этого Пукки и компании придётся обыгрывать «скуадру адзурру» с разницей больше двух мячей.

Победа в память о дочери Энрике

Сборная Испании проводила свой первый матч после того, как Луис Энрике покинул пост главного тренера и передал полномочия помощнику Роберту Морено. Некоторое время болельщики не знали причины рокировки, но недавно она стала известна. У Энрике болела девятилетняя дочь, и недавно она скончалась от рака костей.

Морено в своём дебютном матче привёз испанскую команду в Румынию, которая к этой встрече делила со Швецией второе место в группе F.

Весь первый тайм испанцы доминировали на поле, и от гола их спасала только отличная игра вратаря Чиприана Тэтэрушану. Но когда в его ворота был назначен пенальти и к мячу подошёл Серхио Рамос, голкипер «Лиона» оказался бессилен. Капитан забил 21-й мяч в составе сборной Испании и поднялся на десятое место среди лучших бомбардиров в её истории.

С игры испанцы тоже забивали. В начале второго тайма Пако Алькасер замкнул прострел Жорди Альбы. Но в дальнейшем испанцам пришлось постараться, чтобы сохранить добытое преимущество. Вскоре на поле вышел нападающий «Галатасарая» Флорин Андоне, и ему понадобилось всего три минуты, чтобы сократить отставание.

Спустя несколько минут у румын появился прекрасный шанс на ничью. Диего Льоренте совершил фол последней надежды на Георге Пушкаше и удалился с поля. Однако в заключительной десятиминутке на помощь испанцам пришёл вратарь Кепа Аррисабалага. Несколько раз он спас команду от верного гола, в том числе на последних секундах компенсированного времени. Сборная Испании, так же как и Италия, одержала пять побед из пяти возможных.

Скандинавский разгром

Шведы воспользовались неудачей румын, чтобы закрепиться на втором месте в группе F. Скандинавской сборной не составило труда набрать ещё три очка, так как они встречались с командой Фарерских островов, которые в нынешнем отборе на Евро отстают даже от Мальты.

Швеция одержала самую крупную свою победу в нынешнем отборочном турнире, забив четыре безответных мяча. Уже в первые 15 минут полузащитник «Реал Сосьедад» Александер Исаак оформил дубль, а до конца второго тайма по разу отличились Виктор Линделёф из «Манчестер Сити» и Робин Куайсон, представляющий «Майнц». Игроки «Краснодара» Кристофер Ольссон и Маркус Берг провели на поле все 90 минут, но не сотворили для своих партнёров даже голевых передач.

Ирландско-швейцарская ничья

В центральном матче группы D встретились сборные Ирландии и Швейцарии. Островитяне опережали своего соперника на шесть очков, но при этом и провели на два матча больше, что позволяло им лидировать в своём квинтете. После игры в Дублине разница по отношению к швейцарцам так и не изменилась, так как встреча завершилась ничьей.

У гостей были неплохие шансы на победу. На 74-й минуте Фабиан Шэр открыл счёт, забив за сборную впервые за три года. От поражения Ирландию спас 31-летний нападающий «Шеффилд Юнайтед» Дэвид Макголдрик, для которого этот гол стал дебютным в национальной команде. Обе команды в итоге так и не потерпели первого поражения в отборочном турнире, но между ними продолжает находиться сборная Дании, которая в своём матче разгромила Гибралтар со счётом 6:0.