Серхио Рамос вошёл в топ-10 лучших бомбардиров в истории сборной Испании

Капитан сборной Испании по футболу, центральный защитник Серхио Рамос вошёл в десятку лучших бомбардиров в истории своей национальной сборной.

На 29-й минуте отборочного матча чемпионата Европы — 2020 с Румынией капитан сборной Испании Серхио Рамос реализовал пенальти. Для футболиста «Реала» этот мяч стал 21-м в составе национальной команды. По этому показателю он сравнялся с Мичелом и вошёл в топ-10 лучших бомбардиров сборной Испании.

Лучшим бомбардиром в истории испанской национальной команды остаётся Давид Вилья — 59 мячей.

Ранее сообщалось, что сборная Италии обыграла команду Армении в отборочном матче ЧЕ-2020.