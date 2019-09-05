Сборная Италии обыграла команду Армении в отборочном матче ЧЕ-2020

Итальянские футболисты добыли волевую победу над сборной Армении на стадии группового раунда квалификационного турнира к чемпионату Европы 2020 года.

Встреча, проходившая на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна в Ереване, завершилась со счётом 1:3.

У сборной Армении мяч забил форвард Александр Карапетян, на клубном уровне выступающий за ФК «Сочи». На его счету не только забитый гол, но и красная карточка в концовке первого тайма встречи.

В составе победителей дубль на счету Андреа Белотти, ещё один мяч забил Лоренцо Пеллигрини.

Сборная Италии выиграла пятый матч подряд и возглавляет группу J. Команда Армении потерпела третье поражение при двух победах в активе.

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