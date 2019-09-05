Сборная Италии обыграла команду Армении в отборочном матче ЧЕ-2020
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- РИА Новости
Встреча, проходившая на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна в Ереване, завершилась со счётом 1:3.
У сборной Армении мяч забил форвард Александр Карапетян, на клубном уровне выступающий за ФК «Сочи». На его счету не только забитый гол, но и красная карточка в концовке первого тайма встречи.
В составе победителей дубль на счету Андреа Белотти, ещё один мяч забил Лоренцо Пеллигрини.
Сборная Италии выиграла пятый матч подряд и возглавляет группу J. Команда Армении потерпела третье поражение при двух победах в активе.
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