Тренер сборной Шотландии назвал Россию одной из крупнейших футбольных держав

Главный тренер сборной Шотландии по футболу Стив Кларк поделился ожиданиями от квалификационного матча к чемпионату Европы — 2020 с командой России.

«Мы ждём с нетерпением матча с Россией. Провели ударную рабочую неделю. Однако я не говорю, что мы обязаны выигрывать Россию. Зачем оказывать лишнее давление на игроков? Но, конечно, мы хотим завтра взять очки. Нам очень нужна большая победа. Россия на чемпионате мира доказала, что является одной из крупнейших футбольных держав. С таким оппонентом всегда нелегко», — цитирует Кларка Sport24.

Также главный тренер сборной Шотландии заявил, что, несмотря на некоторые проблемы со здоровьем, форвард его команды Стивен Нейсмит сможет принять участие в матче.

Ранее Робертсон заявил, что россияне сделали для развития футбола больше, чем шотландцы.