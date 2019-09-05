Тренер сборной Шотландии назвал Россию одной из крупнейших футбольных держав

Короткая ссылка
Главный тренер сборной Шотландии по футболу Стив Кларк поделился ожиданиями от квалификационного матча к чемпионату Европы — 2020 с командой России.
Тренер сборной Шотландии назвал Россию одной из крупнейших футбольных держав
  • © Yorick Jansens/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Мы ждём с нетерпением матча с Россией. Провели ударную рабочую неделю. Однако я не говорю, что мы обязаны выигрывать Россию. Зачем оказывать лишнее давление на игроков? Но, конечно, мы хотим завтра взять очки. Нам очень нужна большая победа. Россия на чемпионате мира доказала, что является одной из крупнейших футбольных держав. С таким оппонентом всегда нелегко», — цитирует Кларка Sport24.

Также главный тренер сборной Шотландии заявил, что, несмотря на некоторые проблемы со здоровьем, форвард его команды Стивен Нейсмит сможет принять участие в матче.

Ранее Робертсон заявил, что россияне сделали для развития футбола больше, чем шотландцы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить