Робертсон: россияне сделали для развития футбола больше, чем мы
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«Если мы посмотрим в целом, то Россия хорошо сыграла на чемпионате мира, победила Испанию. Они сделали для развития футбола больше, чем мы. Однако надеюсь, что наш стадион поможет нам выиграть. У нас очень хорошая команда», — цитирует Робертсона «Чемпионат».
Матч группового этапа квалификационного турнира к чемпионату Европы по футболу — 2020 между сборными России и Шотландии состоится 6 сентября в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк». Начало встречи — в 21:45 мск.
Ранее сообщалось, что Дзюба считает сборную Шотландии крепкой командой.