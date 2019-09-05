Робертсон: россияне сделали для развития футбола больше, чем мы

Футболист сборной Шотландии Эндрю Робертсон оценил вклад России в развитие мирового футбола.

«Если мы посмотрим в целом, то Россия хорошо сыграла на чемпионате мира, победила Испанию. Они сделали для развития футбола больше, чем мы. Однако надеюсь, что наш стадион поможет нам выиграть. У нас очень хорошая команда», — цитирует Робертсона «Чемпионат».

Матч группового этапа квалификационного турнира к чемпионату Европы по футболу — 2020 между сборными России и Шотландии состоится 6 сентября в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк». Начало встречи — в 21:45 мск.

Ранее сообщалось, что Дзюба считает сборную Шотландии крепкой командой.