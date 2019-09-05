Дзюба считает сборную Шотландии крепкой командой
- Reuters
«Очень крепкая команда, которая любит атаковать по флангам. Мы знаем, с кем сыграем. Конечно, у сборной Шотландии выделяется Робертсон. Нас ждёт очень тяжёлая игра. В Шотландии всегда умели болеть. Я, так сказать, присутствовал на матчах с «Селтиком». Потрясающая атмосфера. Однако завтра мы хотим победить», — приводит слова Дзюбы Sport24.
Также футболист похвалил качество газона стадиона «Хэмпден Парк», на котором пройдёт поединок Шотландия — Россия. Встреча состоится 6 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.
Ранее Черчесов оценил вероятность появления Бакаева и Комличенко в матче с Шотландией.