Черчесов оценил вероятность появления Бакаева и Комличенко в матче с Шотландией

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов отметил важность грядущего поединка отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года со сборной Шотландии.

«Комличенко, Бакаев уже второй раз кряду на сборе. Они осваиваются. И если футболист готов — он получит свой шанс. Мы смотрим, изучаем, делаем умозаключения. Но завтра не рядовая игра. Выйдут те, кто будет делать результат», — приводит слова Черчесова Sport24.

Матч группового этапа отборочного турнира к чемпионату Европы по футболу — 2020 Шотландия — Россия состоится 6 сентября в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк».

Ранее сообщалось, как сборная России готовится к матчу с Шотландией.