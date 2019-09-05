«Надо выходить составом, который даст результат»: Черчесов и Дзюба о матче с Шотландией, атмосфере в Глазго и новичках

Сборная России по футболу завершила подготовку к отборочному матчу квалификационного раунда Евро-2020 с Шотландией. Накануне встречи подопечные Станислава Черчесова провели тренировку на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. В занятии приняли участие все 26 футболистов. После работы на поле главный тренер объяснил, по какому принципу будет формировать состав, а нападающий Артём Дзюба рассказал о своём визите в страну в составе «Спартака».

Сборная России прибыла в Глазго накануне вечером. Пышных встреч, организованных болельщиками, в местном аэропорту не было, поэтому команда в штатном режиме направилась в отель, где после ужина приступила к тактическому разбору соперника.

В четверг, в полдень по местному времени, сборная России прибыла на стадион «Хэмпден Парк», где провела предматчевую тренировку, в которой без ограничений работали все 26 футболистов, прибывших в Шотландию.

После занятия капитан команды Артём Дзюба и главный тренер Станислав Черчесов ответили на вопросы британских и российских журналистов.

В отличие от традиционных предматчевых мероприятий, на которых ведущую роль всегда играет Черчесов, в Шотландии основная часть вопросов досталась форварду «Зенита». Дзюба хорошо знаком местным репортёрам, а новости о том, что футболист мечтает попробовать свои силы в АПЛ, лишь укрепили симпатии местных представителей СМИ.

Капитан сборной России внимательно слушал вопросы на иностранном языке, но по ходу пресс-конференции всё же признался, что для общего понимания картины ему необходим переводчик.

«Я знаю английский, так что многое понимаю, но, конечно же, далеко не всё. Но в данный момент ― и говорю абсолютно честно ― я напрягаюсь, чтобы всё понять! Мои любимые английские слова? Эх, ну я не могу их здесь произнести при всех! С чем в первую очередь ассоциируется Англия? Это Юрген Клопп и «Ливерпуль». Очень нравятся и тренер, и футбол «Ливерпуля». Крутой дядька!» ― цитирует Дзюбу Sport 24.

По мнению нападающего «Зенита», предстоящий матч станет отличной проверкой на прочность для него и партнёров.

«Не секрет, что шотландцы проповедуют британский футбол. В том числе поэтому мне будет очень интересно сразиться с этими ребятами, а заодно окунуться в местную атмосферу. Думаю, нас также ждёт борьба характеров. Шансы победить будут выше у того, кто выиграет больше единоборств и проявит больше агрессии», ― пояснил Дзюба.

В продолжение темы капитан национальной команды поделился мнением о местном стадионе и вспомнил свои предыдущие визиты в Шотландию.

«Арена чем-то напоминает наши «Лужники». Например тем, как далеко от поля находятся трибуны. Нельзя не отметить и шикарный газон. Поле отличное, погода хорошая, атмосфера располагает. Пожалуй это всё, что должно нас волновать перед матчем. В Шотландии умеют болеть за свои команды. Я присутствовал, так сказать, на матчах с «Селтиком». Антураж что надо. Но нам надо победить в этих декорациях», ― отметил футболист.

«Прекрасно понимаем, кто наш соперник»

Пообщавшись с Дзюбой, журналисты переключили своё внимание на тренера. Станислав Черчесов первым делом дал понять, что понимает всю степень ответственности гостевой встречи.

«Прекрасно знаем, кто наш соперник, внимательно смотрим на турнирную таблицу. Да и не каждый день мы играем против Шотландии. Это игра не за три, а за шесть очков. Но как бы она не сложилась, у нас всё равно впереди ещё пять матчей. Заниматься математикой не хотелось бы. Шансы одинаковые. У нас было несколько дней, чтобы оценить ситуацию. Нагрузок мы не давали, и самое главное, что нет никаких болячек и травм. Все готовятся к игре», ― заявил наставник.

Следом СМИ затронули тему стартового состава. Так, репортёры интересовались, какова вероятность появления на поле Вячеслава Караваева, Зелимхана Бакаева и Николая Комличенко.

«Тренерский опыт и чутьё подсказывают, что очень редко новый футболист начинает чувствовать себя в команде своим с первого же дня. Относительно этих футболистов есть ощущение, что они пока осваиваются. При этом с каждым днём чувствуют себя всё лучше и лучше. Завтра надо выходить таким составом, который даст результат. Эта задача первоочерёдная», ― заявил Черчесов.

Отдельное внимание специалист уделил и полузащитнику Александру Головину, чей «Монако» второй год подряд неудачно стартовал в чемпионате Франции.

«Для меня самое главное — это то, что я вижу своими глазами. Саша на хорошем уровне провёл предыдущий сбор и сейчас приехал готовым к работе. Надо чётко понимать, что есть команда и её результаты, но мы смотрим не на всех, а на нашего игрока и его состояние нас полностью устраивает», ― пояснил Черчесов.

Сборная России после четырёх туров занимает второе место в группе I с девятью очками. Её ближайшие соперники — команды Шотландии и Казахстана — делят третью позицию с активом в шесть баллов.