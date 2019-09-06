«В Глазго надо сыграть как «Барселона»: Павлюченко ― о матче России с Шотландией и характере Черчесова

Сборная России уступает команде Шотландии в физических кондициях, но это не должно сказаться на результате отборочного матча Евро-2020 в Глазго. Об этом в интервью RT заявил экс-форвард Роман Павлюченко. Он уверен в том, что Станислав Черчесов попросит своих футболистов сыграть на победу. По мнению футболиста, Александру Головину с партнёрами стоит лишить соперника мяча, как это делает «Барселона», и постараться отличиться в первые 20 минут.

― Сборная Шотландии потерпела два разгромных поражения в четырёх матчах отборочного турнира, произвела рокировку на тренерском мостике и заставила экспертов говорить о кризисе в нападении. Почему российские футболисты называют эту команду своим главным соперником за выход из группы?

― Да, возможно, это немного странно звучит. Но думаю, что ребята имеют ввиду лишь то, что игры с британцами станут с вероятностью 95% определяющими в борьбе за путёвку на Евро-2020. Если рассуждать здраво, то на данный момент ни Кипр, ни Казахстан не выглядят настолько убедительно, чтобы воспринимать их всерьёз. К тому же, и тех и других команда Станислава Черчесова уже обыгрывала.

― Но ведь и дружина Стива Кларка сильна исключительно на бумаге?

― Да, нынешняя сборная Шотландии и та, что наводила шороху в середине 1990-х, две большие разницы. Раньше их действительно боялись, сейчас же объективных причин на это нет. Команда не показывает стабильных результатов, давно не принимает участие в финальных стадиях Евро и ЧМ и главное, что на сегодняшний день уступает нашим ребятам по многим критериям. Сборная России, в отличии от соперника, за последнее время только прибавляет в мастерстве.

― Неужели разница в классе настолько велика?

― Нет, конечно. Несмотря на проблемы, шотландцы, как представитель британского футбола, представляют из себя крепкого середняка. С ними сложно играть, они делают ставку на физику и борьбу на всех участках поля, но не более. Так что главная задача такова ― взять мяч под контроль, заставить их играть без него.

― Капитан сборной России Артём Дзюба уже заявил, что команда понимает ― её ждёт непростой матч, который во многом будет сложным из-за непривычной атмосферы британского стадиона.

― Да, здесь он абсолютно прав. Не понаслышке знаю, как болеют в Англии. Шотландские игроки получат просто сумасшедшую поддержку от родных трибун. Правда не знаю, как это повлияет на их исполнительское мастерство. Скорее всего, подгоняемые зрителями, они побегут сломя голову и будут играть грубо. Но бояться этого не стоит, ведь по сути на этом сильные стороны соперника заканчиваются.

― По какому сценарию будет развиваться матч, стоит ли ожидать открытой игры с большим количеством голов или же команды сконцентрируются на обороне?

― Такое развитие событий действительно исключать не стоит. Лично я не жду много голов. Игра будет очень вязкой, командам придётся потратить немало сил на борьбу в центре поля. Чаще всего шотландцы играют верхом, используют диагональные переводы и подачи. Вряд ли с такой тактикой они смогут взломать нашу оборону. К тому же, всё, что я сказал выше, знает и тренерский штаб. Уверен, они учли это при подготовке и будут строить свою игру отталкиваясь от этого аспекта.

― Сборная Шотландии постарается оказать давление на всех участках поля. Нужно ли сборной России стараться забить быстрый гол, чтобы чувствовать себя комфортнее?

― Да, это может сразу снять вопросы о победителе. А вот если наши ребята не сделают этого в первые 15-20 минут встречи, то соперник может получить небольшое преимущество. Как минимум в физических показателях. Нам не по силам их перебегать, в этом они объективно сильнее. При этом, по тактическому мышлению, индивидуальному мастерству и командным взаимодействиям ― команда Черчесова лучше.

― Вы сказали, что российская сборная уступает сопернику в физической подготовке и скорости. Не станет ли это большой проблемой, ведь не секрет, что некоторые игроки приехали в расположении команды после напряжённой работы в клубах. Речь в первую очередь о представителях «Спартака» и «Краснодара», которые принимали участие в матах квалификации Лиги Европы и Лиги чемпионов.

― Я не сторонник теории об усталости в начале сезона. Мне, как бывшему игроку АПЛ, просто непонятно как она может появиться за два месяца? К примеру в Англии я часто играл через два дня, а то и день, и был в идеальной форме. При этом признаю, что у ребят мог быть эмоциональный спад, но уверен, что Черчесов уже справился с этим. Он отличный психолог.

― Но как быть с тем, что хозяева поля априори быстрее футболистов сборной России?

― Для победы в этом матче не надо много и быстро бегать. То есть, надо сыграть как «Барселона» ― правильно расставиться и не носиться по полю сломя голову. Это должен делать соперник, пытающийся отобрать мяч и теряющий в это время свои силы. Кстати, именно поэтому будет крайне важен первый, быстрый гол. При таком раскладе, хозяева поля скорее всего сбавят в обороты, станут играть аккуратнее и могут пропустить ещё.

― В таком случае, стоит ли ожидать, что Черчесов пойдёт ва-банк и решит выпустить на поле двух форвардов?

― Сомнительно, что ставка будет сделана на такую схему. Склоняюсь к тому рисунку, что был на ЧМ и в последних матчах. То есть выдвинутый на острие атаки Артём Дзюба и два атакующих хавбека под ним. Выбор в пользу двух номинальных нападающих для меня выглядит немного авантюрно. Всё-таки мы играем на выезде и с таким непростым соперником. Надо не забывать и о обороне. Усиление в атаке лучше ожидать ближе к поединку с Казахстаном ну или в том случае, если команда будет проигрывать и остро нуждаться в забитом мяче.

― А нет ли смысла, учитывая сильные качества шотландцев, задуматься о насыщении опорной зоны?

― Тоже вряд ли. Шотландцы, как приверженцы британского футбола будут атаковать с флангов, так что тренерский штаб скорее сосредоточится на усилении краёв. В трёх опорников можно было бы играть только в том случае, если бы приехали в Глазго за ничьей, зная Станислава Саламовича ― он приехал за победой и заставит команду атаковать, такой уж у него такой характер.

― К слову о Черчесове. Он уже заявил, что сделает ставку на проверенных игроков. Как думаете, есть ли шанс сыграть у Зелимхана Бакаева и Николая Комличенко, которых уже сложно назвать новичками команды.

― Про Комличенко мне говорить сложно, я не очень хорошо знаком с этим форвардом. Бакаева видел в деле не раз. Зелимхан набрал отличную форму, грех этим не воспользоваться. У него хороший удар с левой ноги, он может не только пробить, но и отдать тонкий пас, очень умный и одарённый парень. Ценный игрок, способный принести пользу. Да, до стартового состава пока вряд ли дотянет, но на замену он выйдет я очень высокой долей вероятности.