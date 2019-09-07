Победа Белоруссии, ничья Казахстана и поражение Германии от Нидерландов: обзор матчей квалификации Евро-2020

Нидерланды одержали волевую победу над Германией в отборочном турнире на Евро-2020, забив четыре мяча Мануэлю Нойеру. Главный конкурент российской сборной Бельгия разгромила Сан-Марино. Казахстан довольствовался ничьей в матче с Кипром. Белоруссия набрала первые очки на выезде в Эстонии. Польша прервала победную серию после выездной игры со Словенией, а Хорватия догнала Венгрию благодаря четырём голам в ворота Словакии. Главные события отборочного турнира — в материале RT.

Обидная ничья Казахстана

Сборная Казахстана имела отличный шанс закрепиться на третьем месте в группе I отборочного турнира на Евро-2020. Благодаря весенней победе над Шотландией самая восточная команда европейского чемпионата и так опережала островитян по личным встречам, а могла и оторваться на три очка в связи с поражением шотландцев в Глазго в матче с россиянами накануне, однако получилось только на одно. Казахстанцы сыграли на выезде с Кипром и довольствовались ничьей.

Начало матча сложилось для гостей удачно. На второй минуте у подопечных Михала Билека сработала начавшаяся в центре поля комбинация, которую завершил Алексей Щёткин. Но попытка сохранить победный счёт ни к чему хорошему не привела. Кипр стал полностью переигрывать сидевшего в обороне соперника и под конец тайма сравнял счёт стараниями Пиероса Сотириу. После перерыва игра обеих команд упростилась, опасные моменты стали возникать только в результате стандартов и дальних ударов. На победу ни одна сборная не наиграла, и в итоге была зафиксирована ничья, которую для Казахстана можно назвать потерей двух важных турнирных очков.

Также в группе I отношения выясняли Сан-Марино и Бельгия. Встреча предсказуемо закончилась разгромом карликовой республики. Миши Батшуайи, Дрис Мертенс и Насер Шадли размялись перед предстоящим матчем с шотландцами. Первый круг отборочного турнира бельгийцы закончили с идеальными пятью победами.

Антирекорд Нойера

Самый интересный матч дня состоялся в Гамбурге, где сборная Германии принимала Нидерланды. Обеим командам нужна была победа, чтобы подобраться к лидирующей в группе Северной Ирландии. Голландцы были особенно мотивированы, так как уже успели потерпеть домашнее поражение от бундесманшафт.

Для подопечных Рональда Кумана ответная игра началась неудачно. Уже на девятой минуте Серж Гнабри добил мяч после спасения Яспера Силлессена. Затем немцы отдали инициативу, но гости целый тайм не знали, как этим воспользоваться. Только после перерыва, когда пошли атаки с обеих сторон, у голландцев что-то стало получаться.

Хорошую услугу им оказал защитник Жонатан Та — сначала ему не удалось обыграть Фрэнки де Йонга, который отквитал один мяч, а затем немецкий игрок записал на свой счёт автогол. Сборная Нидерландов так бы и продолжала вести в счёте, но во время одной из атак мяч попал в руку Маттейсу де Лигту. Тони Кроос исполнил пенальти и восстановил равенство.

Однако для немецкой команды этот гол ничего не менял — она по-прежнему играла достаточно пассивно, дыры в обороне никуда не делись. За 12 минут до конца Мемфис Депай стремительно ворвался в чужую штрафную и мягко отпасовал Дониеллу Малену, который вновь вывел Нидерланды вперёд. Замен на усиление состава у Йоахима Лёва не осталось, и выйти из критической ситуации его команда никак не могла.

Последней каплей стал гол Жоржиньо Вейналдума в компенсированное время. Мануэль Нойер впервые пропустил четыре мяча в официальном матче за сборную Германии, которая прервала победную серию в отборе на Евро-2020. Для Нидерландов это лишь второй успех, но впереди у них ещё пять матчей с менее статусными соперниками по группе.

Первая победа Белоруссии

Для сборной Белоруссии отборочный турнир начался откровенно плохо. По разу встретившись со всеми соперниками по группе C, подопечные Михаила Мархеля потерпели поражение в каждой игре. Только со стартом второго круга они смогли набрать первые очки.

Произошло это в выездном матче с Эстонией. Первый тайм команды потратили на притирку друг к другу, после чего приступили к оформлению голов. Сразу после перерыва Игорь Стасевич и Станислав Драгун создали по опасному моменту у чужих ворот, но отличился в итоге защитник Никита Наумов, точно пробивший головой. Однако лидерство гостей продлилось всего пять минут. Почти сразу эстонцы убежали в быструю атаку, которая закончилась ударом Эрика Сорги по пустым воротам.

Всё остальное время белорусы старательно били по штангам и перекладинам соперника, упуская один момент за другим. Проклятие прекратило действовать только в добавленную трёхминутку. Вышедший на замену Максим Скавыш замкнул в падении пас Сергея Матвейчика и принёс сборной Белоруссии долгожданную победу. Правда, на турнирные перспективы команды она вряд ли повлияет. Попасть на Евро получится разве что через плей-офф, куда белорусы пройдут как победители своего дивизиона Лиги наций.

Разгром от вице-чемпионов мира

В группе E состоялся матч за право делить с Венгрией первое место. Сборные Хорватии и Словакии, отстававшие на три очка, оспорили такую возможность в Трнаве. У хозяев поля не получилось что-либо противопоставить вице-чемпионам мира.

Под конец первого тайма Никола Влашич оформил дебютный гол за свою страну, а после перерыва ветераны хорватской сборной организовали разгром словацкой команды. Иван Перишич сразу после возвращения на поле отметился дальним ударом, Бруно Петкович обыграл в штрафной двух защитников, а Деян Ловрен поставил точку на 89-й минуте.

Хорваты сравнялись по баллам с венграми, но те ещё остаются на первой строчке турнирной таблицы благодаря победе в первом круге. Словацкую сборную заодно догнал Уэльс, который дома обыграл не набравший ни одного очка Азербайджан.

Конец польской серии

У сборной Польши не получилось присоединиться к Бельгии, Испании и Италии, которые одержали пять побед из пяти возможных. Лидеры группы G отправились на выезд в Словению, где неожиданно уступили со счётом 0:2.

Полякам во главе с Робертом Левандовски и Кшиштофом Пёнтеком удалось за весь матч нанести всего один удар в створ чужих ворот, в то время как Лукашу Фабиански приходилось регулярно прыгать за мячом. Дважды вратарь со своими обязанностями не справился. В составе сборной Словении до и после перерыва отличились Альяж Струна и Андраж Шпорар.

Для хозяев поля этот матч имел большое значение. Они вернулись в борьбу за путёвку на Евро-2020, сократив отставание от идущей второй Австрии до одного очка. Польша по-прежнему лидирует, но у австрийцев, разгромивших Латвию со счётом 6:0, она выигрывает только три балла.