Нидерланды одержали волевую победу над Германией в матче квалификации на Евро-2020

Короткая ссылка
Сборная Нидерландов одержала победу над национальной командой Германии в матче пятого тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Нидерланды одержали волевую победу над Германией в матче квалификации на Евро-2020
  • Twitter
  • © @UEFAEURO

Встреча, прошедшая в Гамбурге на «Фолькспаркштадион», завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

В составе сборной Германии забили Серж Гнабри и Тони Кроос, реализовавший пенальти. Автогол в пассиве Жонатана Та.

Победу Нидерландам принесли голы Френки де Йонга, Дониелла Малена и Жоржиньо Вейналдума. 

Следующим соперником немецкой сборной станет Северная Ирландия, а Нидерланды сыграют с Эстонией.

Ранее сообщалось, что сборная России обыграла Шотландию в отборе на Евро-2020.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить