Нидерланды одержали волевую победу над Германией в матче квалификации на Евро-2020
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Встреча, прошедшая в Гамбурге на «Фолькспаркштадион», завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.
В составе сборной Германии забили Серж Гнабри и Тони Кроос, реализовавший пенальти. Автогол в пассиве Жонатана Та.
Победу Нидерландам принесли голы Френки де Йонга, Дониелла Малена и Жоржиньо Вейналдума.
Следующим соперником немецкой сборной станет Северная Ирландия, а Нидерланды сыграют с Эстонией.
Ранее сообщалось, что сборная России обыграла Шотландию в отборе на Евро-2020.