Нидерланды одержали волевую победу над Германией в матче квалификации на Евро-2020

Сборная Нидерландов одержала победу над национальной командой Германии в матче пятого тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Встреча, прошедшая в Гамбурге на «Фолькспаркштадион», завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

В составе сборной Германии забили Серж Гнабри и Тони Кроос, реализовавший пенальти. Автогол в пассиве Жонатана Та.

Победу Нидерландам принесли голы Френки де Йонга, Дониелла Малена и Жоржиньо Вейналдума.

Следующим соперником немецкой сборной станет Северная Ирландия, а Нидерланды сыграют с Эстонией.

Ранее сообщалось, что сборная России обыграла Шотландию в отборе на Евро-2020.