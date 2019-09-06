Сборная России обыграла Шотландию в отборе на Евро-2020

Сборная России одержала победу над национальной командой Шотландии в матче пятого тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Встреча, прошедшая на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

В составе сборной Шотландии уже на десятой минуте забил Джон Макгинн.

Победу российской команде принесли гол Артёма Дзюбы, отличившегося на 40-й минуте, и автогол Стивена О’Доннелла, срезавшего мяч в свои ворота на 59-й минуте.

Следующим соперником сборной России станет команда Казахстана. Матч состоится в Калининграде 9 сентября. Начало в 21:45 мск.

Ранее сообщалось, что сборные Казахстана и Кипра по футболу сыграли вничью в отборе на Евро-2020.