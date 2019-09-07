«Радоваться мы будем только тогда, когда выйдем на Евро»: что говорили после победы России над Шотландией

Сборная России по футболу проявила характер в матче с Шотландией, однако эта победа уже в истории, и пришло время работать дальше. Об этом после игры заявил главный тренер отечественного коллектива Станислав Черчесов. Специалист отметил, что уже сконцентрирован на подготовке к следующим встречам и пока рано говорить о том, что команда практически обеспечила себе выход на чемпионат Европы, так как для этого предстоит сыграть ещё ряд важных матчей. Капитан Артём Дзюба выразил восхищение игрой Юрия Жиркова и признался, что боится потерять любовь болельщиков, а защитник Георгий Джикия рассказал, что справиться с усталостью в предстоящем матче с Казахстаном сборной России поможет поддержка родных трибун.

«Жирков короновал себя голом»

Футболисты сборной России в победном матче с Шотландией проявили свои лучшие качества и волю к победе. Об этом после успешного матча, который состоялся в Глазго, журналистам рассказал главный тренер команды Станислав Черчесов. При этом, по мнению наставника национального коллектива, в самом начале встречи российские футболисты отдали инициативу сопернику, что и привело к первому голу в ворота Маринато Гилерме.

«Если говорить о стартовом отрезке, то мы начали вальяжно. Втягивались в игру, а на таком уровне это непозволительно, нужно с первых секунд быть готовыми. Впрочем, тот факт, что после осечки продолжили играть и придерживались первоначального плана, не может не радовать. Скоро нас ждёт следующий матч, так что эта победа уже в истории. Пришло время работать дальше», — заявил специалист.

К положительным факторам Черчесов отнёс и замены, которые были произведены по ходу поединка. Тренер пояснил, по какой причине принял решение убрать с поля Романа Зобнина, заменив его на Дмитрия Баринова.

«Нет, я бы не стал говорить, что Рома устал. Решил посадить его на скамейку по другим причинам. Во-первых, за ним небольшая вина в одном из назначенных не в нашу пользу штрафных ударов, а во-вторых, он играл с предупреждением. Если бы не карточка, то остался бы в игре ещё на какое-то время. Баринов был выбран по той причине, что он был способен закрыть эту позицию, ведь по функционалу ничем не уступает Зобнину», — пояснил свои действия российский наставник.

Другие же игроки заслужили более лестные высказывания из уст главного тренера, в частности, 36-летний защитник «Зенита» Юрий Жирков. Опытный игрок ранее заявлял о решении завершить карьеру в сборной, однако после небольшого перерыва вернулся в состав первой команды и сразу же принёс ей пользу. На счету представителя Санкт-Петербурга гол и ряд успешных действий в своей штрафной.

«Он в отличной форме. Возраст? Мы не должны смотреть в паспорт, наша задача — с умом использовать те возможности, что есть у игроков. Знали, что шотландцы играют краями, так что сыграли строго по позициям. Юра на пару с Фёдором Кудряшовым великолепно справились с флангами, а короновал Жирков своё выступление голом», — признался Черчесов.

В заключение общения со СМИ наставник российского коллектива призвал болельщиков и экспертов не праздновать потенциальный выход в финальную часть чемпионата Европы раньше времени. Черчесов напомнил, что сборную России ждут ещё несколько ключевых матчей.

«В нашей группе разыгрывается ещё 15 очков. Они всё и решат. В том числе и ответный матч с Шотландией. К этой игре надо будет готовиться. Это не просто слова, у нас такой подход к работе. Радоваться будем, когда турнир закончится и мы будем на том месте, на котором хотим», — резюмировал специалист.

«Боимся потерять любовь»

Успешное возвращение в сборную прокомментировал и сам Юрий Жирков. Защитник, обычно не балующий прессу своим вниманием, дал краткое резюме не только своим действиям, но и игре всей команды.

«Как так играть в 36 лет? Не знаю, выхожу на поле, тренируюсь. Раз в сборную зовут, значит, надо ехать и помогать. К слову, многие игроки и в 37 лет становятся лучшими бомбардирами, так что, думаю, это ещё не предел. Сделали результат, но плохо, что не смогли реализовать все свои моменты», ― цитирует Жиркова «Матч ТВ».

В отличие от своего партнёра по «Зениту», крайне многословным был капитан российской сборной Артём Дзюба. В начале общения с репортёрами форвард в свойственной ему ироничной манере оценил гол Жиркова.

«Это наш любимый неувядаемый друид. Добежал, рухнул, забил. Жирков — сильный футболист. Очень рад, что Станислав Саламович его вернул. Такими футболистами мы не можем разбрасываться», — цитирует Дзюбу «Чемпионат».

Далее капитан перешёл к анализу самого матча и разбору действий соперника. По словам форварда, российские игроки были готовы к сложной игре, но реальность превзошла все прогнозы.

«Вначале немного оказались ошарашены. Когда мне шотландец влетел в ногу, а судья сказал: «Вставай!», я понял, что сейчас будет настоящая рубка. Они предложили нам силовую борьбу, но мы были готовы. Но мне и так комфортно. Здорово, что мы таким крепким парням смогли ответить и дать бой. Всё-таки уверенность после ЧМ у нас появилась. Важная победа — оторвались от преследователей», — признался нападающий.

Кроме того, Дзюба поблагодарил российских болельщиков, которые поддержали команду в Глазго, и признался, что в стане сборной спокойно воспринимают как положительные отзывы, так и критику.

«Это наша данность. Нас как превозносят, так могут и опустить в любой момент, после первой же ошибки. Знаю, читаю, что многие ждут осечки. Да, мы боимся потерять любовь. Но это данность нашей страны. Победили — скажут, кого они там обыграли. Проиграли бы — сказали бы, что всё понятно», — резюмировал капитан сборной России.

О том, что сборная Шотландии играла грубо, после матча рассказал и полузащитник «Монако» Александр Головин. Кроме того, хавбек отметил, что российский коллектив мог рассчитывать и на более весомое преимущество в счёте.

«Могли забивать раньше, но устроили себе валидольную концовку. Я тоже мог сыграть намного эффективнее, но, наверное, сейчас важнее то, что взяли три очка. Очень жёсткая игра. В какой-то момент мне даже попали шипами в колено, но мы были готовы к такому и бились, получился вполне себе такой английский футбол», — заявил Головин в прямом эфире телеканала «Матч Премьер».

Критически о своих действиях также высказался голкипер сборной России Маринато Гилерме.

«В моменте гола я начал подсказывать, но Джикия сыграл до конца и опустился вниз, тем самым помешав мне. Это сложный момент и моя ошибка. Защитник играл до конца, и в последний момент мне было тяжело среагировать на мяч. Надо было сыграть иначе», — признался Гилерме.

Что касается самого Джикии, защитник сборной и «Спартака» не стал детально разбирать эпизод с пропущенным мячом, при этом рассказал, в каком настроении была команда после того, как осталась в роли догоняющих.

«Никаких плохих мыслей не было. Спокойно пообщались друг с другом и продолжили играть. Мы знали, что делать на этом настрое, и пришли два победных гола. В целом от тренерского штаба была установка играть как можно выше, думаю, справились», — пояснил футболист.

Помимо этого, защитник рассказал, как команда будет готовиться к следующему матчу с Казахстаном, и исключил, что из-за насыщенного графика к игре с очередным соперником сборная подойдёт на спаде формы.

«Хватит ли сил? Посмотрим. Должно! У нас есть два дня и тренерский штаб, который знает, как восстановить наши силы. Думаю, что всё будет хорошо. Мы играем дома, при своих болельщиках, они придадут нам дополнительных эмоций», — резюмировал Джикия.

После пяти матчей отборочного раунда сборная России набрала 12 очков и занимает второе место в группе I. Лидируют бельгийцы ― в их активе 15 баллов.

В понедельник, 9 сентября, коллектив Станислава Черчесова сыграет со сборной Казахстана, встреча состоится на стадионе «Калининград Арена».