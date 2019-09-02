Мхитарян перешёл из «Арсенала» в «Рому» на правах аренды

Армянский полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян продолжит карьеру в столице Италии.

Как сообщает официальный сайт «Ромы», Мхитарян перешёл в «Рому» на правах аренды. У римлян не будет права выкупа футболиста после окончания срока арендного договора.

Мхитарян выступал за «Арсенал» с зимы 2018 года. За это время он успел сыграть 59 матчей, забить девять голов и отдать 13 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Мхитарян прилетел в Рим для медобследования перед трансфером в «Рому».