«Люди раньше плевались, а теперь улыбаются»: что говорили в сборной России по футболу после победы над Казахстаном

Сборная России по футболу выполнила задачу, поставленную на матчи с Шотландией и Казахстаном. Об этом после победы в Калининграде рассказал главный тренер команды Станислав Черчесов. Специалист пояснил, что не был удивлён уверенной игрой казахстанского коллектива в обороне, при этом признав, что в действиях его подопечных присутствовал небольшой брак. Капитан Артём Дзюба поблагодарил болельщиков за поддержку, а полузащитник Магомед Оздоев заявил, что к концу встречи стал испытывать волнение за итоговый результат.

Сборная России по футболу обыграла Казахстан и впервые за 20 лет одержала пять побед подряд в отборочном турнире чемпионата Европы.

Мяч Марио Фернандеса, забитый в самой концовке встречи, позволил команде укрепить позиции в группе I. Подопечные Станислава Черчесова по итогам шести встреч набрали 15 баллов и отстают от идущих без поражений бельгийцев, которым россияне уступили в стартовом матче отбора.

Главный тренер остался доволен таким результатом. Несмотря на то что в прошедшей встрече его коллектив создал минимальное количество опасных моментов, специалист отметил положительную динамику в действиях своих игроков и поставил им удовлетворительную оценку по итогам матчей с Шотландией и Казахстаном.

«Если арифметически оценивать последнюю неделю, то результат меня устроил. Выполнили задачу и набрали шесть очков из шести возможных. При этом в Калининграде играли быстрее, чем до этого в Глазго. Однако встречу с шотландцами пока с командой не разбирали. Такова наша специфика. В следующий раз мы увидим их только через месяц, футболисты просто забудут, что было в сентябре», — рассказал на послематчевой пресс-конференции тренер.

Однако чуть позже Черчесов всё же признал небольшие погрешности в игре национальной команды.

«Правильно расставились, но не было завершающего удара. Отсутствовал пас. Но свою работу мы выполнили и сделали то, что было нужно. Завтра тренерский штаб пересмотрит игру и проанализирует ошибки. В целом ожидал такого сопротивления. Если бы не готовились к этому, у нас могли бы возникнуть серьёзные проблемы», — пояснил Черчесов.

Калининградская публика и полные трибуны местного стадиона, собравшего 31 318 зрителей, не оставили наставника главной футбольной команды страны равнодушным. Тренер отметил поддержку фанатов и вспомнил, что сборная ранее уже играла на данной арене чемпионата мира.

«Болельщики на пять с плюсом. Рады, что наконец распечатали здесь ворота, а то со шведами в Лиге наций счёт так и остался 0:0. Нам нравится в Калининграде, команду тут всегда тепло встречают. Правда, кроме стадиона и гостиницы мы ничего не видим», — пояснил он.

В заключение беседы представители СМИ попросили главного тренера оценить степень готовности Санкт-Петербурга к матчам Евро-2020. Согласно регламенту турнира, в случае выхода в финальную часть сборная России проведёт на Крестовском острове две из трёх игр группового этапа. Черчесов заявил, что сделает всё возможное, чтобы вернуть большой международный турнир в Северную столицу.

«Нам очень нравится там играть. Этот город счастливый для команды. Я люблю Питер, хотя и не был там достаточно давно. Сейчас наша главная задача в том, чтобы сделать все шаги для того, чтобы вновь провести там официальные матчи», — завершил своё выступление специалист.

«Вырабатываем менталитет победителей»

Капитан национальной команды Артём Дзюба также не оставил без внимания тёплый приём от калининградских поклонников футбола. Форвард признался, что поддержка трибун помогла команде сломить упорное сопротивление соперника.

«Спасибо зрителям на стадионе, помогли нам в этом тяжёлом матче. Слова благодарности и тем, кто верил в нас по всей стране. Это очень дорого стоит. Когда едешь к стадиону — аж мурашки по коже, как люди приветствуют. Раньше они плевались, а теперь улыбаются и машут. Для нас это самое ценное», — приводит слова Дзюбы Sport 24.

По его словам, игрокам сборной Казахстана удалось внести коррективы в первоначальный план на игру и навязать борьбу на некоторых участках поля.

«Команд, которые не умеют играть от обороны, в мире почти не осталось. Так что все разговоры о лёгких соперниках — это от лукавого. Сегодня было тяжело. Хорошо, что перестроились во втором тайме. Благодаря этому смогли прижать их к воротам и забили. Важный гол от Марио, он умничка», — заявил Дзюба в эфире «Матч Премьер».

Подводя итоги встречи, он отметил, что непростая победа, оформленная лишь на 89-й минуте, пойдёт сборной России на пользу.

«Вырабатываем менталитет победителей и не сгибаемся ни при каких трудностях. Нужно до конца верить, биться и сражаться. В этом наша сила. Мы сильны именно командной игрой», — заключил Дзюба.

Ещё один представитель «Зенита», защитник Юрий Жирков, также продолжил тему коллективного успеха. По словам 36-летнего игрока, сохранять форму и приносить сборной пользу ему помогают партнёры по команде.

«В чём мой секрет? Ничего особенного, я же не звезда уровня Рональдиньо. У нас играет вся команда, она же и выигрывает. Взяли три важных очка, теперь всё в наших руках. Игра выдалась сложной, не получался последний пас, при этом соперник играл строго в обороне и быстро перемещался. К счастью, Марио не подвёл», — рассказал журналистам опытный защитник.

Полузащитник Магомед Оздоев также не стал скрывать, что на последних минутах матча начал испытывать волнение за итоговый результат.

«Когда Марио забил, лично я почувствовал облегчение и понял, что мы не упустим победу. Играть было сложно, соперник грамотно оборонялся. Главное, что набрали три очка, теперь надо двигаться дальше — ещё раз обыграть Шотландию, Кипр и выйти на Евро», — рассказал Оздоев в эфире «Матч Премьер».

Наиболее критично об игре в исполнении сборной России высказался полузащитник «Монако» Александр Головин.

«Действовали неважно, нет смысла этого скрывать. Стопроцентных моментов не было, позволяли сопернику убегать в контратаку и созидать в нашей штрафной. А вот у меня, напротив, пару ударов прошли не в створ. Да, не всё получилось, но главное — это положительный результат. Мы были не в лучшей форме, но я знал, что забьём», — пояснил Головин.

В свою очередь, защитник грозненского «Ахмата» Андрей Семёнов рассказал, что победный гол был следствием хорошо отработанных на тренировках действий, и положительно оценил тот факт, что, несмотря на усталость, команда не теряла концентрацию на протяжении всего матча.

«Моей задачей было идти на ближайшую штангу, как мы отрабатывали на сборах. Марио Фернандес оказался там, где нужно, и забил. Гол назревал. Мы дотерпели, и нам за это воздалось. В начале встречи позволили себе вальяжность, но в перерыве состоялся серьёзный разговор с тренером, и мы поняли, что надо добавить», — заявил Семёнов в эфире «Матч ТВ».

Следующий матч сборной России в рамках отборочного раунда Евро-2020 состоится 10 октября. Подопечные Станислава Черчесова проведут домашнюю встречу с Шотландией. Игра состоится в «Лужниках».