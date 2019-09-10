Сборная Бельгии по футболу разгромила Шотландию в квалификации Евро-2020

Сборная Бельгии по футболу крупно обыграла Шотландию в матче шестого тура отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года.

Встреча прошла в шотландском Глазго и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

В составе бельгийцев отличились Ромелу Лукаку (9-я минута), Томас Вермален (24-я), Тоби Алдервейрелд (32-я) и Кевин Де Брёйне (82-я).

Таким образом, Бельгия набрала 18 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу группы I. Шотландия находится на пятой строчке с шестью баллами.

Ранее сообщалось, что дубль Райана Бабеля помог сборной Нидерландов разгромить Эстонию в отборе Евро-2020.