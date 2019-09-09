Дубль Бабеля помог сборной Нидерландов разгромить Эстонию в отборе Евро-2020

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Сборная Нидерландов по футболу одержала крупную победу над Эстонией в матче шестого тура квалификации чемпионата Европы 2020 года.

Встреча прошла в Таллине и завершилась со счётом 4:0 в пользу голландцев.

Дубль оформил Райан Бабель, отличившись на 17-й и 47-й минутах, также по мячу забили Мемфис Депай (76) и Жоржиньо Вейналдум (87).

Таким образом, Нидерланды набрали девять очков и занимают третье место в группе C. Эстонцы замыкают турнирную таблицу, не имея в активе ни одного балла.

Ранее сборная Германии по футболу нанесла Северной Ирландии первое поражение в отборе Евро-2020.

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