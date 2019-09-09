Сборная Германии по футболу нанесла Северной Ирландии первое поражение в отборе Евро-2020

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Сборная Германии по футболу переиграла команду Северной Ирландии в шестом туре квалификации чемпионата Европы 2020 года.

Встреча прошла в североирландском Белфасте и завершилась победой немцев со счётом 2:0.

В составе гостей отличились Марцель Хальстенберг и Серж Гнабри на 42-й и 92-й минутах.

Для Северной Ирландии это поражение стало первым в нынешнем отборочном цикле.

Подопечные Йоахима Лёва набрали 12 очков и возглавили турнирную таблицу группы C. Северная Ирландия с таким же количеством баллов занимает вторую строчку, уступая по результату очной встречи.

Ранее сборная России по футболу победила Казахстан в отборе Евро-2020.

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