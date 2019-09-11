Покер Роналду, пять голов Англии за 38 минут и сенсация в Албании: обзор матчей квалификации Евро-2020

Сборная Англии дома забила пять мячей в ворота команды Косова в поединке отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года, а футболист гостей Валён Бериша отличился на 34-й секунде встречи. Четыре гола Криштиану Роналду помогли Португалии разгромить Литву, а Франция в пятый раз подряд взяла верх над Андоррой. Турция крупно обыграла Молдавию, а Албания впервые за 28 лет нанесла поражение Исландии.

Восемь голов на «Сент-Мэрис»

Один из самых ожидаемых матчей дня прошёл на стадионе «Сент-Мэрис», где сборная Англии принимала команду Косова. Перед отчётной игрой коллективы возглавляли группу A, а гости и вовсе имели в своём активе беспроигрышную серию из 15 встреч. При этом фаворитами ожидаемо считались родоначальники футбола, которые в случае победы отрывались от своих соперников на четыре очка.

Начало матча обернулось для подопечных Гарета Саутгейта холодным душем. Всего спустя 34 секунды косовары вышли вперёд. Отличился Валён Бериша, вошедший в историю как автор самого быстрого гола в ворота «трёх львов» с 1993 года. Тогда футболистам Сан-Марино потребовалось всего восемь секунд, чтобы оставить не у дел Дэвида Симэна.

Однако эта неудача лишь разозлила хозяев. В течение 38 минут они пять раз огорчили голкипера соперника Арьянета Мурича и решили все вопросы. Дубль оформил Джейдон Санчо, по разу своё имя на табло зажгли Гарри Кейн и Рахим Стерлинг, а ещё один мяч в собственные ворота отправил Мергим Войвода. Примечательно, что на счету Стерлинга стало восемь голов в последних восьми встречах за национальную команду.

Во втором тайме сборная Косова попыталась организовать камбэк. Всё тот же Бериша и Ведат Мурики отыграли два мяча к 55-й минуте, но большего добиться не смогли. При этом Англия имела право на пенальти, но Кейн был неточен.

Феерия Роналду

Не отстали от англичан и действующие чемпионы Европы. Сборная Португалии изначально смотрелась явным фаворитом в противостоянии с командой Литвы, но по ходу встречи испытала серьёзные проблемы. Уже на седьмой минуте Роналду точным ударом с пенальти вывел гостей вперёд, однако на 28-й хозяева восстановили статус-кво. Отличился Витаутас Андрюшкявичус.

Вернуть себе лидерство подопечные Фернанду Сантуша смогли лишь в середине второго тайма. С 62-й по 76-ю минуты Роналду ещё трижды направил мяч в сетку ворот хозяев и не оставил сомнений относительно победителя матча. Причём один из голов оказался довольно курьёзным: Эрнестас Шеткус справился с ударом форварда «Ювентуса», но мяч предательски ударился о его плечо и пересёк линию ворот.

Таким образом, Роналду стал первым футболистом в истории «команды избранных», который дважды в карьере отметился минимум четырьмя голами в официальных матчах за сборную. По разу это удавалось легендарному Эйсебио (1966-й) и Нуну Гомешу (2002-й).

Окончательный результат установил Вильям Карвалью на второй компенсированной минуте. Сборная Португалии одержала вторую победу подряд в квалификации Евро-2020 и приблизилась к лидеру квинтета B — Украине. В активе подопечных Сантуша значится восемь очков, у их соперников — 13.

Лидерство Турции

С точки зрения интриги наибольший интерес представлял секстет H, который в полном составе проводил свои матчи 10 сентября. Лидер группы, национальная команда Турции, встречался с Молдавией и не испытал никаких проблем. Подопечные Шенола Гюнеша отправили в ворота Алексея Кошелева четыре безответных мяча и остались на первой строчке.

Главным героем стал Дженк Тосун, записавший на свой счёт два точных удара. Причём первый гол форварда «Эвертона» стал настоящим шедевром: он элегантно перебросил мяч через выдвинувшегося ему навстречу вратаря, после чего с лёту переправил снаряд в сетку.

Ещё по разу отличились Дениз Тюрюдж и Юсуф Язиджи, которые помогли команде одержать пятую победу в шести матчах отборочного турнира Евро-2020. На данный момент в активе коллектива 15 очков.

Неудача Гризманна

Столько же очков в активе действующих чемпионов мира. Французы также одержали пять побед в шести турах квалификации, но уступают туркам из-за поражения в очной встрече. На этот же раз коллектив Дидье Дешама легко взял верх над Андоррой и продлил свою успешную серию до трёх игр.

За 90 минут трёхцветные нанесли 29 ударов по воротам соперника, причём 12 из них пришлись в створ. Примечательно, что каждый из полевых игроков (за исключением Лео Дюбуа) отметился хотя бы одной попыткой огорчить Хосе Гомеса. Защитник «Лиона» — единственный, кто ни разу не приложился к мячу. В последний раз сразу 12 футболистов сборной Франции за матч били по воротам соперников в игре с Камеруном в мае 2016 года.

Точными ударами отметились Кингсли Коман, Клеман Ленгле и Виссам Бен-Йеддер, а Антуан Гризманн примерил на себя роль неудачника. Так, форвард «Барселоны» стал первым игроком за последние десять лет, не сумевшим реализовать два пенальти подряд. Однако до этого он точно исполнил семь ударов с точки.

Французы продлили успешную серию в противостоянии с Андоррой. С 2000 года синие одержали четыре победы, не пропустив ни одного мяча (14:0).

Первый триумф Албании за 28 лет

Самой напряжённой встречей дня стала дуэль на «Эльбасан Арене». Перед этим матчем сборная Албании занимала четвёртое место в группе и в случае поражения практически теряла шансы на завоевание путёвки на чемпионат Европы. А в свете неудачного выступления в Лиге наций ей остаётся надеяться только на успех в квалификации.

Основные события начали разворачиваться после получаса игры. С 32-й по 58-ю минуты хозяева поля дважды выходили вперёд в счёте, но гости оба раза отыгрывались. На гол Кастриота Дермаку и Эльсеида Хюсай точными ударами ответили Гилфи Сигурдссон и Колбейнн Сигторссон.

Однако в этот вечер удача была на стороне коллектива Эдоардо Рейи. Всего за три минуты Одисе Роши и Сокол Чикалеши дважды переиграли Ханнеса Халлдорссона и помогли Албании добыть первую победу над Исландией за 28 лет. В последний раз «горные орлы» брали верх в 1991-м — в рамках квалификации Евро-1992.