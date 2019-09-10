Сенсация в Азербайджане, гол Словении на 90-й минуте и помощь России от Бельгии: обзор матчей квалификации Евро-2020

Действующие вице-чемпионы мира хорваты в матче квалификации Евро-2020 сенсационно не сумели на выезде обыграть Азербайджан и позволили сопернику набрать первое очко. Словенцы вырвали победу над Израилем лишь на 90-й минуте благодаря голу футболиста украинского «Динамо» Беньямина Вербича. А Бельгия нанесла разгромное поражение главному преследователю сборной России Шотландии. Самые яркие события отборочного турнира — в материале RT.

Удачный день для Де Брёйне

Пока сборная России откровенно мучилась в игре с Казахстаном, лидер отборочной группы I, национальная команда Бельгии одержала очередную уверенную победу, которая стала для неё шестой в шести матчах квалификации. На этот раз подопечные Роберто Мартинеса не оставили камня на камне от крепкой Шотландии. Дома шотландцы умудрились пропустить четыре безответных мяча.

При этом свои ворота в неприкосновенности хозяева сохраняли лишь на протяжении восьми минут, после чего бельгийцы организовали быструю контратаку, и Ромелу Лукаку, вырвавшись на рандеву с вратарём, забил 49-й мяч за сборную.

Следом ещё до перерыва удалось отличиться Томасу Вермалену и Тобиасу Алдервейрелду. Оба центральных защитника «Красных дьяволов» удачно сходили на подачи угловых. Примечательно, что во всех трёх голах Бельгии результативными передачами отметился Кевин Де Брёйне. А незадолго до конца встречи футболисту «Манчестер Сити» удалось забить и самостоятельно, воспользовавшись скидкой Лукаку.

«Матч жизни» от Азербайджана

Если сборной России в итоге всё же удалось дожать Казахстан, то вице-чемпионы мира хорваты потеряли очки в матче с другой командой с постсоветского пространства Азербайджаном. При этом подопечные Николы Юрчевича подошли к противостоянию с «шашечными» с нулём в графе «набранные очки».

Но хорватскому специалисту удалось огорчить соотечественников. Причём поначалу ничто не предвещало для маститых гостей беды. В самом начале встречи они заработали пенальти, который реализовал Лука Модрич. После этого хорваты не раз могли увеличить преимущество в счёте, но выше всяких похвал на последнем рубеже действовал Эмиль Балаев.

Однако во втором тайме для серебряных призёров первенства планеты неожиданно грянул гром. За 20 минут до финального свистка вышедший на замену Тамкин Хализаде сумел прорваться в штрафную сквозь сразу нескольких соперников и пробил точно в ближний угол. На то, чтобы вырвать победу, у Хорватии оставалось немало времени, но сделать это команде не удалось, мало того Азербайджан вполне мог и забить второй мяч.

Реабилитация Словакии и голы молодых талантов

Донельзя обострила ситуацию в группе E и выездная победа Словакии над Венгрией. Коллективу Павела Гапала удалось прийти в себя после унизительного домашнего поражения от Хорватии — 0:4, хотя соперник подошёл к очному противостоянию с серией из трёх побед подряд.

Причём открыть счёт в матче удалось полузащитнику «Зенита» Роберту Маку. Игрок почти не выходит на поле в составе питерцев, зато продолжает вести за собой национальную команду.

Правда, сразу после перерыва Венгрию вернул в игру точный удар юного таланта Доминика Собослаи. В 18 лет полузащитник «Зальцбурга» открыл счёт забитым мячам за сборную. Но последнее слово всё же осталось за гостями. Ещё один молодой футболист, 19-летний Роберт Боженик принёс Словакии победу и помог команде сравняться по количеству набранных очков с Венгрией.

Дубль футболиста киевского «Динамо»

Пожалуй, один из наиболее интересных матчей игрового дня состоялся в Любляне, где Словения приняла Израиль. Эта встреча являлась ключевой в группе G, ведь обе команды подошли к ней, имея одинаковое количество очков в активе — по восемь.

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Причём словенцы начали отборочный этап крайне неудачно, но затем одержали две победы подряд, над Латвией и Австрией. Вот и в матче с Израилем им удалось открыть счёт в концовке первого тайма. Отличился полузащитник киевского «Динамо» Беньямин Вербич.

Однако сразу после перерыва гости буквально перевернули ход встречи с ног на голову. Сначала чужие ворота поразил экс-футболист ЦСКА и «Рубина» Бибрас Натхо, а затем — лучший бомбардир отборочного турнира Эран Захави. Данный гол стал для форварда уже девятым, и в гонке снайперов он сразу на три точных удара опережает Марко Арнаутовича и Артёма Дзюбу.

Но словенцам удалось быстро сравнять счёт, а на 90-й минуте и вовсе вырвать победу. Дубль оформил уже упомянутый Вербич. Таким образом, подопечные Матьяжа Кека одержали третью победу подряд и вырвались на второе место в своей группе.

Класс Германии

В другом матче Германия на выезде не без труда обыграла Северную Ирландию. Причём последние подошли к противостоянию с бундестим в ранге лидера. В первых четырёх встречах они по два раза обыграли Эстонию с Белоруссией, тогда как немцы несколько дней назад пропустили четыре мяча от Нидерландов.

Подгоняемые собственными болельщиками североирландцы начали матч более чем активно и в первом тайме играли с маститым соперником по-настоящему на равных. В целом матч получился достаточно ярким, и опасные моменты возникали как у одних, так и у других ворот. Однако до перерыва счёт так и не был открыт.

Зато в самом начале второго тайма фавориту, как это часто бывает, удалось забить. После подачи с фланга и рикошета Марцель Хальстенберг с близкой дистанции отправил мяч в створ. Так защитнику «Лейпцига» удалось открыть счёт голам на международном уровне всего в третьем матче за сборную.

А в самом конце встречи Германия удвоила счёт. Серж Гнабри убежал на рандеву с вратарём и отправил мяч в сетку. Таким образом, Бундестим за счёт победы в очном матче удалось опередить Северную Ирландию и вырваться на первое место в группе.