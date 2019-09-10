Сборная Англии добыла волевую победу над Косовом в отборочном матче Евро-2020

Короткая ссылка
Пропустив мяч на 35-й секунде встречи, сборная Англии сумела отыграться и победить команду Косова в отборочном матче чемпионата Европы по футболу — 2020.

Матч, проходивший на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне, завершился со счётом 5:3 в пользу сборной Англии.

В составе хозяев дубль оформил Джейдон Санчо. Также забивали Рахим Стерлинг и Гарри Кейн. Ещё один мяч в собственные ворота срезал футболист сборной Косова Мергим Войвода.

В ворота команды Англии забивали Валон Бериша (дважды) и Ведат Мурики.

Сборная Косова идёт на третьем месте в группе А, имея восемь очков после пяти матчей. Команда Англии лидирует, выиграв все матчи на старте квалификации.

Ранее сообщалось, что сборная Франции крупно обыграла команду Андорры в квалификации к Евро-2020.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить