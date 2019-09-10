Сборная Англии добыла волевую победу над Косовом в отборочном матче Евро-2020

Пропустив мяч на 35-й секунде встречи, сборная Англии сумела отыграться и победить команду Косова в отборочном матче чемпионата Европы по футболу — 2020.

Матч, проходивший на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне, завершился со счётом 5:3 в пользу сборной Англии.

В составе хозяев дубль оформил Джейдон Санчо. Также забивали Рахим Стерлинг и Гарри Кейн. Ещё один мяч в собственные ворота срезал футболист сборной Косова Мергим Войвода.

В ворота команды Англии забивали Валон Бериша (дважды) и Ведат Мурики.

Сборная Косова идёт на третьем месте в группе А, имея восемь очков после пяти матчей. Команда Англии лидирует, выиграв все матчи на старте квалификации.

Ранее сообщалось, что сборная Франции крупно обыграла команду Андорры в квалификации к Евро-2020.