Сборная Франции крупно обыграла команду Андорры в квалификации к Евро-2020

Сборная Франции победила команду Андорры в отборочном матче чемпионата Европы по футболу — 2020.

Матч, проходивший на стадионе «Стад де Франс», завершился со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Голы в матче на счету Кингсли Комана, Клемана Ленгле и Виссама Бен-Йеддера. На 28-й минуте Антуан Гризманн не забил пенальти.

Сборная Франции делит первое-второе места в отборочной группе Н с командой Турции, имея 15 очков после шести туров. Андорра замыкает таблицу, не имея ни единого очка в активе.

Ранее сообщалось, что покер Роналду помог Португалии обыграть Литву в квалификации Евро-2020.