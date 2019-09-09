Сборная России по футболу объявила стартовый состав на матч с Казахстаном

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Стал известен стартовый состав сборной России по футболу на матч шестого тура квалификации чемпионата Европы 2020 года с Казахстаном.
Сборная России по футболу объявила стартовый состав на матч с Казахстаном
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Как сообщается в Twitter национальной команды, с первых минут на поле появятся Маринато Гилерме, Юрий Жирков, Георгий Джикия, Андрей Семёнов, Марио Фернандес, Ильзат Ахметов, Магомед Оздоев, Денис Черышев, Александр Головин, Антон Миранчук и Артём Дзюба.

Матч Россия — Казахстан состоится 9 сентября в Калининграде. Начало — в 21:45 мск.

Подопечные Станислава Черчесова занимают второе место в группе I с 12 очками, Казахстан располагается на третьей строчке, имея в своём активе семь баллов.

Ранее тренер Валерий Непомнящий высказался о предстоящем матче между Россией и Казахстаном.

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