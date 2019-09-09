Валерий Непомнящий оценил предстоящий матч между Россией и Казахстаном

Бывший главный тренер сборной Камеруна, юношеской сборной Китая и «Томи» Валерий Непомнящий в беседе с ФАН оценил предстоящий матч между сборными России и Казахстана в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года.

«Жду прежде всего ещё более уверенной победы нашей команды над Казахстаном, чем над Шотландией. Мне представляется, что сейчас эти команды примерно равны. Может быть, шотландцы даже посильнее», — заявил он.

Как считает эксперт, задача в текущем отборочном турнире будет решена.

По его словам, он с интересом ждёт матча с Бельгией дома и ответной игры с шотландцами, но не с точки зрения решения задач.

«Хочется посмотреть на их конкурентоспособность против бельгийцев», — пояснил Непомнящий.

Ранее бывший тренер сборных СССР и России Анатолий Бышовец в беседе с интернет-изданием argumenti.ru прокомментировал вылет московского «Спартака» из квалификации Лиги Европы после поражения от португальской «Браги».