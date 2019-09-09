Валерий Непомнящий оценил предстоящий матч между Россией и Казахстаном
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«Жду прежде всего ещё более уверенной победы нашей команды над Казахстаном, чем над Шотландией. Мне представляется, что сейчас эти команды примерно равны. Может быть, шотландцы даже посильнее», — заявил он.
Как считает эксперт, задача в текущем отборочном турнире будет решена.
По его словам, он с интересом ждёт матча с Бельгией дома и ответной игры с шотландцами, но не с точки зрения решения задач.
«Хочется посмотреть на их конкурентоспособность против бельгийцев», — пояснил Непомнящий.
Ранее бывший тренер сборных СССР и России Анатолий Бышовец в беседе с интернет-изданием argumenti.ru прокомментировал вылет московского «Спартака» из квалификации Лиги Европы после поражения от португальской «Браги».