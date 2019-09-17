«Зенит» сыграл вничью с «Лионом» в первом матче группового этапа ЛЧ

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Санкт-петербургский «Зенит» и французский «Лион» разошлись миром в первом матче группового этапа Лиги чемпионов.
«Зенит» сыграл вничью с «Лионом» в первом матче группового этапа ЛЧ
  • © Frederic Chambert, via www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Встреча, проходившая на арене «Стад де Люмьер» в Лионе, завершилась со счётом 1:1.

Счёт открыли футболисты «Зенита» — в концовке первого тайма отличился Сердар Азмун.

В дебюте второй половины встречи в ворота «Зенита» был назначен пенальти за фол Оздоева на Депае. Сам пострадавший и сравнял счёт ударом с 11-метровой отметки.

Ранее сообщалось, что форвард «Зенита» Азмун травмировался в матче ЛЧ с «Лионом».

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