«Зенит» сыграл вничью с «Лионом» в первом матче группового этапа ЛЧ
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Встреча, проходившая на арене «Стад де Люмьер» в Лионе, завершилась со счётом 1:1.
Счёт открыли футболисты «Зенита» — в концовке первого тайма отличился Сердар Азмун.
В дебюте второй половины встречи в ворота «Зенита» был назначен пенальти за фол Оздоева на Депае. Сам пострадавший и сравнял счёт ударом с 11-метровой отметки.
Ранее сообщалось, что форвард «Зенита» Азмун травмировался в матче ЛЧ с «Лионом».