Азмун стал автором первого забитого мяча группового этапа ЛЧ-2019/20

Иранский форвард санкт-петербургского «Зенита» Сердар Азмун забил первый гол в основном розыгрыше Лиги чемпионов сезона-2019/20.

Сердар Азмун открыл счёт в концовке первого тайма матча с «Лионом» и стал автором первого гола основного розыгрыша Лиги чемпионов в сезоне-2019/20.

Для иранского нападающего этот мяч стал дебютным в карьере в рамках самого престижного турнира Европы.

В настоящее время счёт в матче 1:0 в пользу «Зенита». Поединок проходит на стадионе «Стад де Люмьер» в Лионе.

Ранее сообщалось, в каком состоянии «Зенит» стартует в Лиге чемпионов.