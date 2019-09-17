Азмун стал автором первого забитого мяча группового этапа ЛЧ-2019/20

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Иранский форвард санкт-петербургского «Зенита» Сердар Азмун забил первый гол в основном розыгрыше Лиги чемпионов сезона-2019/20.
Азмун стал автором первого забитого мяча группового этапа ЛЧ-2019/20
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

Сердар Азмун открыл счёт в концовке первого тайма матча с «Лионом» и стал автором первого гола основного розыгрыша Лиги чемпионов в сезоне-2019/20.

Для иранского нападающего этот мяч стал дебютным в карьере в рамках самого престижного турнира Европы.

В настоящее время счёт в матче 1:0 в пользу «Зенита». Поединок проходит на стадионе «Стад де Люмьер» в Лионе.

Ранее сообщалось, в каком состоянии «Зенит» стартует в Лиге чемпионов.

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