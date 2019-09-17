«Нужно будет пахать»: как специалисты оценили шансы Кокорина и Мамаева перезапустить карьеры

Александр Кокорин и Павел Мамаев, вышедшие на свободу 17 сентября, могут принять участие в матчах РПЛ уже в текущем сезоне. Такое мнение в интервью RT выразил почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков. По его словам, РФС в виде исключения может позволить дозаявить Павла Мамаева. Бывший врач сборной России Юрий Васильков уверен, что футболисты способны восстановить форму за три-четыре месяца. В свою очередь, спортивный психолог Владимир Сафонов полагает, что опыт тюремного заключения не помешает спортсменам продолжить карьеру.

Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу, однако их профессиональное будущее по-прежнему достаточно туманно. Не в пользу игроков, пробывших год в заключении, — не только продолжительное бездействие и отсутствие возможности в полной мере поддерживать форму, но и регламент РФС. Строгие правила уже лишили одного из них шанса появиться на поле в текущем календарном году.

Стоит отметить, что в плане контрактов со своими клубами ситуации у двух друзей очень сильно различаются. Павел Мамаев, который даже в заключении стремился играть в футбол, выходит на свободу в статусе действующего игрока «Краснодара», однако в промежуточную заявку на первую часть сезона он не попал.

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Согласно регламенту лиги, хавбек может на законных основаниях претендовать на участие в тренировках клуба, однако вероятность такого исхода крайне мала. В конце сентября РФС после годичного ожидания освобождения футболиста рассмотрит прошение южного клуба о досрочном расторжении контракта. Таким образом, освободившись не только из тюрьмы, но и от контрактных обязательств, Мамаев станет свободным агентом, но играть в РПЛ не сможет как минимум до открытия зимнего трансферного окна.

Кокорину, возможно, повезёт чуть больше, поскольку руководство «Зенита», поддерживавшее форварда на всём протяжении скандальной истории, выполнило своё обещание и продлило соглашение с игроком.

Соответствующие документы поступили в комитет по статусу игроков вовремя, несмотря на то что Александр находился в тюрьме. Тем не менее очевидно, что вряд ли Кокорин примет участие в матчах осенней части сезона, так как его состояние здоровья и форма далеки от идеала.

По мнению почётного президента РФС Вячеслава Колоскова, юридические проволочки не должны помешать футболистам возобновить карьеру. Более того, бывший функционер уверен, что оба игрока в текущем сезоне сыграют в РПЛ.

«Они нарасхват. Без работы не останутся. Их потенциал пока не исчерпан. Я верю в искреннее желание клубов заключить контракт с Мамаевым, а также думаю, что проблемы с внесением Кокорина в заявку «Зенита» возникли из-за недостаточной информированности наших спортивных чиновников. Они впервые столкнулись с тем, что игрок РПЛ сидит в тюрьме, а с ним надо подписывать трудовое соглашение», — заявил Колосков в интервью RT.

При этом он отметил, что в регламенте РФС есть малоизвестные публике нюансы, которые могут позволить клубам обойти временные ограничения на подачу заявок.

«Дело в том, что РФС сам устанавливает рамки трансферного окна. В случае, если на внутреннем уровне мы примем решение сделать исключение из правил и открыть дозаявку для Мамаева, в УЕФА нам пойдут навстречу. По мне, это лучший вариант развития событий. Это надо сделать в интересах футбола», — заявил Колосков.

«Ничего страшного с коленом не случилось»

В том, что карьере Кокорина и Мамаева ничего не угрожает, уверены и врачи. Бывший глава медицинского департамента столичного «Спартака» и сборной России Юрий Васильков полагает, что анализ исходных данных футболистов позволяет делать благоприятный прогноз по срокам их восстановления. Опытный медик уверен, что футболисты в состоянии вернуть себе былую форму.

«Я не переживаю за них. Они готовые футболисты, зрелые, которые не могут растерять своё мастерство за год и даже за два. Да, придётся поработать, я бы даже сказал, что нужно будет пахать! По моим меркам, это займёт три-четыре месяца», — сказал медик.

Кроме того, Васильков отметил, что больше шансов на скорое возвращение на пик физических данных имеет 28-летний Александр Кокорин. По его мнению, осложнение травмы крестообразной связки коленного сустава, с которым Кокорин столкнулся, находясь в СИЗО, не угрожает его общему состоянию.

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«Если понимать, что там происходило, то сразу становится ясно, что ничего страшного с коленом не случилось. Операция сделана, связки целы, сейчас главной задачей будет вернуть тонус мышцам. Его возраст позволяет делать позитивные прогнозы на дальнейшую карьеру», — пояснил специалист.

Васильков также отметил, что Кокорин и Мамаев — далеко не первые игроки, которые возвращаются в большой футбол после столь длительного перерыва. Врач считает, что быстрому восстановлению будут способствовать положительный психологический настрой и уверенность в собственных силах.

«После того, что произошло, они сами будут рваться на поле. Видно, что их сознание повернулось на 180 градусов. До тюрьмы Кокорин был на постоянном позитиве и с улыбочкой, а сейчас же выглядит как возмужалый, взрослый и серьёзный человек. Я не сомневаюсь, что скоро мы увидим их во всей красе», — резюмировал врач.

Специалист в области спортивной психологии Владимир Сафонов уверен, что стресс и возможная переоценка ценностей, связанная с попаданием в тюрьму, никак не скажется на игровых умениях профессиональных футболистов.

«Важно не заниматься подменой понятий. Будучи возрастными спортсменами, они воспринимают футбол как работу и средство достижения личных успехов, а не как спорт высших достижений. К примеру, 98% спортсменов топ-уровня разочаровываются в жизни после окончания карьеры. Они теряют возможность реализовать себя. Так что пока есть силы и средства, они будут биться за возможность зарабатывать и быть в деле. На меньшее они не согласятся. На два, а то и три года ещё задержатся», — пояснил Сафонов.

При этом, по мнению психолога, негативный фон, последующая перемена общественного мнения и моральное принятие наказания могут и вовсе послужить во благо.

«Они без проблем вернутся на прежний уровень, они знают, на что способен их организм. Другое дело, какой антураж они создадут вокруг себя и к чему будут стремиться. Они ведь публичные люди и теперь точно знают, что каждое их действие обсуждают. Сомневаюсь, что спортсмены, стремящиеся к высоким достижениям, позволили бы себе драку и шампанское в Монако», — резюмировал Сафонов.