«Расправил своё спальное место после подъёма»: Протасовицкий может не получить УДО из-за нарушений в СИЗО

Общественная наблюдательная комиссия попросила прокуратуру проверить взыскания тренеру Александру Протасовицкому, осуждённому вместе с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. В ОНК со ссылкой на адвоката сообщили, что в колонию поступила информация о взысканиях в СИЗО, связанных с тем, что Александр якобы «расправил своё спальное место после подъёма». По словам общественников, защита утверждает, что жалобы могли быть сфальсифицированы.

«Достоин УДО не в меньшей степени»

Несколько дней остаётся до того момента, когда нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, а также полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев выйдут на свободу по условно-досрочному освобождению. Ещё один фигурант дела — детский тренер Александр Протасовицкий — останется в колонии.

Так же, как братья Кокорины и Мамаев, он подал прошение об УДО ещё в начале августа. Рассмотрение ходатайства было перенесено на 24 сентября.

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Как сообщил секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников, к нему обратилась адвокат Протасовицкого, которая рассказала, что из СИЗО в колонию была направлена информация о взысканиях в отношении её подзащитного. Адвокат, по словам Мельникова, утверждает, что ранее об этих взысканиях ничего не было известно.

«Более того, согласно документам, один из актов о наложении взыскания с отказом Протасовицкого от подписи датирован 11 июля, то есть следующим днём после того, как он покинул изолятор. Все три взыскания, о которых идёт речь, связаны с тем, что Александр якобы «расправил своё спальное место после подъёма», — цитирует ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ивана Мельникова «Спорт-Экспресс».

По его словам, сторона защиты предполагает, что жалоба на поведение тренера поступила в суд в момент рассмотрения прошения об УДО не случайно: якобы ещё в СИЗО ему поступали угрозы из-за «несговорчивости».

«Я попросил прокурора Москвы Дениса Попова провести проверку и принять меры, если версия адвоката, что взыскания Протасовицкого могли быть сфальсифицированы, подтвердится», — добавил Мельников.

В соответствии с пропиской Протасовицкий отбывает наказание в колонии, расположенной в Брянской области, в то время как футболисты и Кокорин-младший находятся в Белгородской области. За участие в драках он был осуждён на один год и пять месяцев заключения, поэтому случае отклонения прошения об УДО выйдет на свободу в начале ноября.

Ситуация вокруг Протасовицкого возмутила известного российского журналиста Василия Уткина. По его мнению, положительную роль в рассмотрении судом ходатайства Кокорина и Мамаева сыграла их популярность.

«Коллеги-журналисты, мы с вами не должны обойти это молчанием. Это самый настоящий беспредел. Самое страшное — это ведь не когда кроваво погибает знаменитость. Это когда в тишине, в толщине стены от прохожих старушка от голода умирает. Простите за параллели. Трое выходят. Остаётся один, за которого сильные мира сего не хлопотали. Их стыдить не буду — там клейма ставить давно негде. Но мы-то?» — написал Уткин в своём Telegram-канале.

По его мнению, если бы в компании с Протасовицким не оказалось известных спортсменов, он мог бы отделаться штрафом.

«Переживаем за него»

6 сентября Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайства Кокорина и Мамаева о досрочном освобождении. В соответствии с законодательством, они покинут исправительную колонию уже 17 сентября. Несмотря на положительный конец своей истории, они также не забыли о Протасовицком. Сразу после решения об УДО они призвали СМИ обратить внимание на его историю, так как, по их мнению, это поспособствует процессу его освобождения.

«Мы переживаем за него. Он сидел так же, как и мы, не нарушал там режим, ничего. Хотелось бы, чтобы его тоже освободили и чтобы пресса этот момент тоже проконтролировала, осветила. Потому что мы сами всё узнаём из СМИ», — заявил Мамаев в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Тем временем в футбольном мире продолжают обсуждать судьбу нападающего и полузащитника после выхода на свободу. Большинство выражают уверенность, что они сумеют вернуться на прежний уровень и даже усилить российские топ-клубы.

Вероятнее всего, Кокорин в ближайшее время подпишет новый контракт с петербургским «Зенитом». Вратарь Михаил Кержаков отметил, что у форварда не возникнет проблем с возвращением в коллектив после скандала.

«Нормально мы его примем. Я верю, что он вернётся на прежний уровень. Давайте так: Александр совершил проступок, получил наказание, испил чашу. Всё, можно всё забыть. Понятно, что будет тяжело. Понятно, что будет негатив на стадионах. Но думаю, что он преодолеет, а мы поможем, чем сможем», — цитирует Кержакова «Фонтанка.ру».

Однако существуют и другие варианты развития их карьеры. Так, президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов выразил готовность подписать контракт с обоими футболистами в том случае, если они согласятся на низкие зарплаты.

«Если Мамаев и Кокорин захотят играть в «Урале», мы будем с ними разговаривать. Но это футболисты высокого уровня. Думаю, на них будет высокий спрос. И Павел, и Александр — качественные исполнители. Да, они совершили проступок. Но их очень жёстко наказали. Год без футбола… Как они восстановятся? Не знаю. Но мы готовы их у себя видеть», — заверил функционер.