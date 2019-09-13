Уткин призвал выпустить на свободу друга Кокорина и Мамаева Протасовицкого

Известный спортивный журналист и блогер Василий Уткин выступил за освобождение друга футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева — Александра Протасовицкого.

«Троих отпустили. Мамаева и Кокориных. Самых известных, у кого были заступники. А четвёртого, Протасовицкого, — нет. Мало того, ему пока отказали в УДО», — написал журналист в своём Telegram-канале.

Он призвал представителей прессы обратить внимание на это, так как, по его мнению, Протасовицкий виноват в равной степени с уже получившими УДО осуждёнными.

«Это самый настоящий беспредел. Самое страшное — это ведь не когда кроваво погибает знаменитость. Это когда в тишине, в толщине стены от прохожих, старушка от голода умирает. Простите за параллели. Происходит скотство. Протасовицкому — свободу», — отметил Уткин.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

6 сентября 2019 года суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении братьев Александра и Кирилла Кокориных и Мамаева.

Ранее экс-футболист сборной России Сергей Кирьяков оценил ситуацию вокруг Кокорина и Мамаева.