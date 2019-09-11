Кирьяков оценил ситуацию вокруг Кокорина и Мамаева

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Экс-футболист Сергей Кирьяков в беседе с НСН оценил ситуацию вокруг Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Кирьяков оценил ситуацию вокруг Кокорина и Мамаева
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Второй шанс есть у каждого, я думаю», — заявил он.

По его словам, главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал понять, что всё зависит от самих спортсменов — насколько они придут в форму и создадут положительный имидж.

«Понятно, что мнение болельщиков сейчас тоже очень важно», — полагает Кирьяков. Он пояснил, что национальная команда на хорошем счету и для попадания в её состав необходимо соответствовать не только футбольным критериям.

Кирьяков также отметил, что у спортсменов разные ситуации.

«Если Кокорину, как я понимаю, клуб «Зенит» выразил доверие и понимает, что нужно время для того, чтобы игрок вернул былую форму, то с Мамаевым ситуация немножко другая. Ему нужно найти клуб, потому что «Краснодар», я так понимаю, уже закрыт для него», — сказал он.

Ранее Черчесов заявил, что Кокорин и Мамаев должны реально доказать, что достойны играть за национальную команду.

Заслуженный тренер России, экс-наставник московского ЦСКА Александр Тарханов в беседе с Nation News прокомментировал решение суда удовлетворить ходатайство об условно-досрочном освобождении Кокорина и Мамаева.

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