Черчесов о Кокорине и Мамаеве: пусть убеждают игрой

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал решение суда удовлетворить ходатайство об условно-досрочном освобождении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Черчесов о Кокорине и Мамаеве: пусть убеждают игрой
  • РИА Новости

«Сейчас они выйдут и будут играть. Они такие же люди, как и все. Если футболист получает красную карточку, он пропускает две игры, после двух игр он может опять играть. Здесь то же самое. Всё в их руках. Пусть убеждают игрой. Для меня ничего не меняется», — сказал Черчесов в эфире канала «Россия 24».

Он отметил, что данная ситуация — особенная, поэтому Кокорин с Мамаевым должны реально доказать (и не только ему, но и общественности), что достойны играть за национальную команду.

«Потому что мы сборная России. Если стадион реагирует неправильно, нужно 100 раз подумать», — добавил специалист.

6 сентября суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении братьев Александра и Кирилла Кокориных и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

Ранее глава РФС выразил надежду, что Кокорин и Мамаев смогут вернуться в футбол.

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