Черчесов о Кокорине и Мамаеве: пусть убеждают игрой

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал решение суда удовлетворить ходатайство об условно-досрочном освобождении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«Сейчас они выйдут и будут играть. Они такие же люди, как и все. Если футболист получает красную карточку, он пропускает две игры, после двух игр он может опять играть. Здесь то же самое. Всё в их руках. Пусть убеждают игрой. Для меня ничего не меняется», — сказал Черчесов в эфире канала «Россия 24».

Он отметил, что данная ситуация — особенная, поэтому Кокорин с Мамаевым должны реально доказать (и не только ему, но и общественности), что достойны играть за национальную команду.

«Потому что мы сборная России. Если стадион реагирует неправильно, нужно 100 раз подумать», — добавил специалист.

6 сентября суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении братьев Александра и Кирилла Кокориных и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

Ранее глава РФС выразил надежду, что Кокорин и Мамаев смогут вернуться в футбол.