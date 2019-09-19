«Это уже 301-я случайная победа»: что говорили тренеры и футболисты после матча «Локомотив» — «Байер» в ЛЧ

За исключением эпизода с пропущенным голом, «Локомотив» безошибочно отыграл в обороне в матче с леверкузенским «Байером» в Лиге чемпионов. Об этом заявил главный тренер московской команды Юрий Сёмин. Наставник рассказал, как смог вселить в своих подопечных веру в успех, и в очередной раз раскритиковал календарь РПЛ. Полузащитник «Локо» Дмитрий Баринов поделился мнением о том, что стало залогом победы в стартовой встрече турнира, а голкипер хозяев Лукаш Градецкий прокомментировал свою грубую ошибку в эпизоде со вторым голом.

Московский «Локомотив» на выезде взял верх над леверкузенским «Байером» и впервые в своей истории стартовал с победы в Лиге чемпионов. Железнодорожники дважды огорчили голкипера соперника Лукаша Градецкого, а авторами голов стали полузащитники Гжегож Крыховяк и Дмитрий Баринов. Таким образом, красно-зелёные уже как минимум повторили свой результат в прошлогоднем розыгрыше турнира, когда в шести встречах набрали три очка.

«Локомотив» сыграл безошибочно в обороне»

После матча наставник российского коллектива Юрий Сёмин находился в приподнятом настроении, но на вопросы отвечал предельно сдержанно. В частности, многоопытный тренер рассказал, как настраивал своих подопечных на противостояние с «Байером» и признался, почему выпустил Мурило на позиции опорного полузащитника. Кроме того, специалист вспомнил, когда «Локомотив» в последний раз побеждал на выезде в Лиге чемпионов.

— Перед встречей с «Байером» мало кто верил в успех «Локомотива». Как вам удалось вселить веру в своих подопечных?

— Через правильный выбор игры, дисциплину. Через то, что матчи нужно проводить на максимуме. Сегодня мы хорошо действовали без мяча, поэтому и победили. Ребята молодцы. Мы можем говорить, но именно футболисты воплощают это в жизнь на поле.

— Леверкузенцы допустили множество ошибок. Ожидали подобного?

— Это их ошибки. Соперник диктовал ход встречи за счёт владения мячом. На мой взгляд, «Локомотив» сыграл безошибочно в обороне, за исключением гола. Одно дело задание и тактические наработки, другое — исполнители. Главные действующие лица — это футболисты. Хочу сказать им большое спасибо.

— Почему решили выпустить Мурило в опорной зоне?

— После травм Миранчуков у нас не было особых вариантов. Как оказалось, это было правильное решение. Мурило сыграл хорошо. Он уже действовал на этой позиции, но именно в «Локомотиве» не выходил в опорной зоне ни на тренировках, ни во время контрольных матчей. Молодец — сыграл с листа и сделал то, что мы просили. Он должен был находится перед двумя центральными защитниками, где «Байер» здорово разыгрывает мяч.

— Кто ещё особо впечатлил?

— Очень сильно смотрелись Баринов и Крыховяк, которые успевали и разрушать, и атаковать.

— Можно ли сказать, что этот успех стал скорее стечением обстоятельств?

Это уже 301-я случайная победа. Давайте лучше уделим внимание календарю. Вот как можно после такой встречи в 11:30 утра играть на синтетике в Оренбурге? В это время только завтракают. А нам ещё долететь надо. Почему не затрагиваете эту тему?

— Можете вспомнить, когда «Локомотив» последний раз побеждал на выезде в Лиге чемпионов?

— Матч с «Галатасараем», когда забил Вадим Евсеев? Что вспоминать старое — нужно жить новым. Сегодняшняя победа будет посерьёзнее. Но заглядывать далеко вперёд нам не нужно — необходимо подготовиться к 11:30 утра в Оренбурге. На данный момент это самое важное.

«Сидели на теории 1 час 15 минут»

Одним из главных героев первой за 17 лет гостевой победы «Локомотива» в Лиге чемпионов стал Гжегож Крыховяк. Полузащитник не только стал автором первого гола в ворота Градецкого, но и в целом провёл матч на высочайшем уровне. Поляк здорово действовал в отборе, практически не ошибался и регулярно создавал остроту в атаке.

«Мы выиграли, набрали три очка, это сейчас самое важное. Начали хорошо, идём на первом месте. Говорить о шансах на выход в плей-офф пока рано, прошёл только один матч, нам ещё предстоит встретиться с «Ювентусом» и «Атлетико». Мы будем биться до конца», — цитирует Крыховяка ТАСС.

По словам польского хавбека, отсутствие травмированных Антона и Алексея Миранчуков заставило остальных красно-зелёных показать свой максимум на поле.

«Конечно, они являются важными членами коллектива. Сейчас мы хорошо действовали в обороне, но у нас было много моментов, чтобы забить. Вся команда играла отлично», — отметил Крыховяк.

Также бывший хавбек «Пари Сен-Жермен» поздравил Баринова с его первым голом в еврокубках и рассказал, что заставило ошибиться стража ворот «Байера».

«Рад, что он забил. Мы всей командой организовали высокий прессинг. Это помогло дважды отличиться», — заключил Гжегож.

В свою очередь, Баринов признался, что железнодорожники «оставили на поле» все силы, а также рассказал секрет Сёмина.

«Конечно, очень рад, что забил. Расскажу вам козырь Палыча: мы сидели вчера на теории 1 час 15 минут. Разобрали игру соперника и каждого футболиста. Сегодня ждали от них ошибки», — заявил Баринов в эфире «Матч ТВ».

Стоит напомнить, что к 25-й минуте отчётного матча на табло горели единицы, и одной из причин этого стала обидная срезка в исполнении защитника «Локо» Бенедикта Хёведеса. Чемпион мира 2014 года неудачно подставил ногу под удар Чарлеса Арангиса и отправил мяч в собственные ворота.

«Как здорово вернуться в родные места — просто сказка! Раньше жил в Дюссельдорфе, где был наш отель, и это всего в 45 минутах езды от того места, где я вырос. Был очень рад побывать дома», — цитирует Хёведеса пресс-служба УЕФА.

По словам немца, после победы над «Байером» он может с юмором отвечать на вопросы о своём автоголе, но в тот момент «был вне себя от ярости».

«Повязка сыграла против меня. Врач предупреждал меня, что с ней будет неудобно, и предлагал надеть маску. Она определённо мешала мне оценивать происходящее на поле, поэтому я сорвал её во втором тайме», — заключил Хёведес.

Как в свою очередь признался хавбек «Локомотива» Рифат Жемалетдинов, секрет успеха заключается в концентрации и тактике.

«Не дали сопернику ничего сделать в середине, поэтому они больше играли через фланги. «Байер» сам себе привёз два гола, да и мы себе забили. В конце было тяжеловато, но в целом сил хватило. Поменялись с флангами с Жоау Мариу по подсказке тренера», — рассказал хавбек.

Жемалетдинов признался, что в концовке матча команда немного «подсела» физически, поэтому организовывать разящие контратаки уже не хватало сил. Кроме того, спортсмен рассказал, что он и его партнёры говорили в раздевалке после финального свистка: «Красавцы» на разных языках».

«Это не последняя моя ошибка»

В отличие от Сёмина, наставник коллектива из Леверкузена был не так многословен. Петер Бос уступил «Локомотиву» и продлил свою не самую приятную серию в противостоянии с российскими командами. Так, в прошлом сезоне «аспириновые» под его руководством уступили «Краснодару» в плей-офф Лиги Европы.

«Сегодняшнее поражение — это огромное разочарование. Мы хотели успешно выступить дома, на глазах наших болельщиков, но особенно в первом тайме допустили много ошибок. Особенно в тех случаях, когда пропустили. Мы не были похожи на себя. Обычно помарки случаются, но не в таком количестве», — цитирует Боса Tuttomercatoweb.

Также наставник «аспириновых» прокомментировал грубейшую ошибку Градецкого в эпизоде с голом Баринова.

«Он один из тех игроков, что выручают нас в матчах. После сегодняшней ошибки в первом тайме я попросил ребят помочь ему и отметиться голом», — признался специалист.

Сам Градецкий заявил, что футболисты «Байера» опечалены результатом стартовой встречи Лиги чемпионов, а он сам очень расстроен из-за своей ошибки.

«Допустил глупую ошибку. Пытался разыграть мяч, ведь владение им — это один из элементов нашего стиля. Мы стремимся обеспечить максимальный контроль, поэтому порой наша игра выглядит рискованно. Хотел бы сказать другое, но это будет не последняя моя ошибка», — заявил вратарь.

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По его словам, «Байер» смотрелся лучшего своего оппонента, а одним из ключевых моментов стал эпизод в начале второго тайма. По его словам, хозяева поля должны были сравнивать счёт, но не смогли воспользоваться отличной возможностью.

«Надо будет извлечь урок из своих ошибок и из того, как беспощадно нас за них наказали. Мы играли немного нервно, без своей обычной уверенности. Но нельзя вешать нос. Мы по-прежнему способны взять в этой группе какие-то очки». — добавил Градецкий.

Схожие мысли были и у капитана «львов» Ларса Бендера. По его словам, футболисты «Байера» ожидали победы над «Локомотивом».

«Мы постоянно создавали опасность у чужих ворот, но просто не смогли забить больше. Все мы люди, и все допускаем ошибки. Никого не собираюсь винить. Мы должны пройти через это как команда», — заключил Бендер.