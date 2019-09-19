Тактический сюрприз от Сёмина, мощь Крыховяка и роковая ошибка Градецки: как «Локомотив» обыграл «Байер» в ЛЧ

Московский «Локомотив» одержал победу над леверкузенским «Байером» со счётом 2:1 в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов. При этом главный тренер российского клуба Юрий Сёмин сумел удивить соперника тактической расстановкой и ставкой на быстрые контратаки. Открыть счёт удалось проделавшему огромный объём работы полузащитнику Гжегожу Крыховяку, а победу железнодорожникам принёс Дмитрий Баринов благодаря грубой ошибке вратаря немецкой команды Лукаша Градецки.

Мурило в опорной зоне и непроходимый Чорлука

Перед началом матча с «Байером» лишь немногие преданные болельщики верили в успех «Локомотива». Во многом это было связано с травмами обоих братьев Миранчуков. Предполагалось, что без своих лидеров команде будет тяжело что-либо противопоставить коллективу из Леверкузена.

Однако Сёмин не был бы собой, если бы не сумел удивить оппонента. Взглянув на стартовый состав железнодорожников, практически все решили, что тренер закономерно решил вернуться к схеме с тремя центральными защитниками, ведь в основу, помимо Бенедикта Хёведеса и Ведрана Чорлуки, попал Мурило.

Но с началом матча стало очевидно, что бразилец будет действовать вовсе не в центре обороны, а в опорной зоне, где он до этого практически не играл. Сёмина это не смутило — он решил рискнуть. В результате красно-зелёные получили тотальное преимущество в данной зоне. У «Байера» атаки через центр практически не проходили, и хозяевам постоянно приходилось уходить на фланги, откуда следовали подачи в штрафную. Но с ними опытные защитники «Локо» справлялись без видимых проблем. Особенно хорош был Чорлука, который выиграл, кажется, всю верховую борьбу.

При этом Сёмин ожидаемо не стал идти вперёд, оголяя тылы, а сделал ставку на контратаки, которые всего полтора года назад принесли команде золото РПЛ. В результате железнодорожники из раза в раз убегали в образцовые контрвыпады, а защитники «Байера» попросту не успевали за ними. Особенно хорош был Фёдор Смолов, который не только активно цеплялся за мячи, но и смело шёл в дриблинг, снабжая набегавших партнёров своевременными передачами. Хороши были и Рифат Жемалетдинов с Жоау Мариу, бороздившие бровки. При этом португалец в третьей игре за «Локо» отметился второй результативной передачей. Пока его аренда полностью оправдывает себя, а цепляться за мячи так, как он, в команде не умеет никто.

Физическая и психологическая готовность

Также железнодорожники организовали очень мощный прессинг на чужой половине поля, который принёс им успех. В случае с первым голом вынудил ошибиться соперника как раз Жемалетдинов, а в ситуации со вторым — Смолов, который организовал такое давление на Лукаша Градецки, что тот вынес мяч точно на ногу Баринову.

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Молодого российского хавбека и Гжегожа Крыховяка стоит похвалить отдельно. Они не только в очередной раз проделали гигантский объём работы, но и забили по голу. Роль поляка в команде в хорошем смысле удивляет всё больше, ведь в текущем сезоне он начал ещё и регулярно огорчать соперников лично. Четырежды Гжегож отличился в РПЛ и один раз — в ЛЧ. Пять мячей за сезон — персональный рекорд Крыховяка, а ведь на дворе лишь сентябрь. Физическая подготовка футболиста также не перестаёт поражать. Например, в концовке встречи у него хватило сил на то, чтобы примчаться в чужую штрафную и опасно пробить головой.

Неудивительно, что рядом с таким игроком продолжает невероятными темпами прогрессировать Баринов. А ведь недавно незаменимым в опорной зоне казался Игорь Денисов. Теперь о покинувшем клуб ветеране не вспоминает никто, зато Дмитрий действительно стал ключевым футболистом «Локо».

Важно также отметить, что в отличной физической форме к Лиге чемпионов подошли и другие футболисты «Локомотива». Красно-зелёные в целом выдержали давление «Байера» в концовке и практически не позволили хозяевам создать опасные моменты. Вспоминается разве что неприятный удар Надима Амири в дальний угол, с которым справился Маринато Гилерме. Зато на последних минутах у железнодорожников вполне оставались силы на то, чтобы убегать в контратаки.

На высоте оказалась и психологическая подготовка команды. Особенно показательным в этом плане стал совершенно необязательный гол «Байера» — мяч пересёк ленточку после рикошета от Хёведеса. После такой обидной неудачи подопечные Сёмина могли расклеиться, но они быстро взяли себя в руки и в результате ещё до перерыва вновь вышли вперёд. Нечасто приходится видеть, чтобы наши клубы настолько уверенно вели себя в Лиге чемпионов.

А ведь ещё в прошлом сезоне железнодорожники были в главном еврокубке мальчиками для битья, хотя получили в соперники по группе относительно проходные коллективы. Тогда «Локомотив» был не готов к ЛЧ в первую очередь психологически. Теперь это совершенно другая, набравшаяся опыта команда, которая готова добиваться результата не только во внутренних турнирах, но и в еврокубках. Остаётся надеяться, что и братья Миранчуки после возвращения в строй продемонстрируют свой прогресс, а железнодорожники сумеют побороться за выход из группы с туринским «Ювентусом» и мадридским «Атлетико», как бы тяжело это ни было.