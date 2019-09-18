В гостях у «аптекарей»: «Локомотив» обыгрывает «Байер» в Лиге чемпионов

«Локомотив» на выезде встречается с немецким «Байером» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Железнодорожники впервые за 21 год играют с командой из Германии в еврокубках. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, который проходит на «Бай-Арене» в Леверкузене.

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