В гостях у «аптекарей»: «Локомотив» обыгрывает «Байер» в Лиге чемпионов
- © SASCHA SCHUERMANN / AFP
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18 сентября 2019
Прострел Ларса Бендера с правого фланга закончился подачей ещё одного корнера. На этот раз Баумгартлингер на подборе поймал мяч и сильно пробил прямо в кого-то из своих партнёров. (59')
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Тут же свой угловой заработали леверкузенцы. Обошлось без опасных моментов у ворот Гилерме. (57')
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В ответ подопечные Сёмина провели неплохую атаку правым флангом и заработали второй угловой в матче. После подачи Мариу верх выиграл один из футболистов хозяев. И уже Баринову на чужой половине поля пришлось ценой жёлтой карточки срывать быструю атаку «Байера». (55')
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Ещё момент! Свежий Аларио после подачи справа подставил ногу на линии штрафной! К счастью, Гилерме среагировал и вытащил мяч из ближнего нижнего угла! (53')
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«Локо» ответил атакой по левому флангу, но Жоау Мариу не сумел обыграть защитника и хозяева вновь довели дело до подачи с левого края. Отбились железнодорожники. (52')
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Момент! На этот раз куда опаснее получилось у «Байера». Фолланд выполнил подачу с левого фланга. Беллараби сделал скидку на линии штрафной, а набежавший Хаверц головой пробил выше! (50')
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Фолланд из левого угла штрафной набрасывал мяч на дальнюю штангу, но Аларио к этой передаче успеть никак не мог. (49')
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Хаверц получил мяч на правом фланге атаки, но вновь оказался в офсайде. В который раз железнодорожники здорово выполняют искусственное положение вне игры. (48')
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Первая атака хозяев закончилась фолом Баринова на сопернике на левом фланге. (47')
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Сразу же замену делает «Байер». Вместо Бэйли выходит второй нападающий Лукас Аларио. (46')
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