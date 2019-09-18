В гостях у «аптекарей»: «Локомотив» обыгрывает «Байер» в Лиге чемпионов

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Борислав Головин
«Локомотив» на выезде встречается с немецким «Байером» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Железнодорожники впервые за 21 год играют с командой из Германии в еврокубках. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, который проходит на «Бай-Арене» в Леверкузене.
В гостях у «аптекарей»: «Локомотив» обыгрывает «Байер» в Лиге чемпионов
  • © SASCHA SCHUERMANN / AFP
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  • 18 сентября 2019

    Прострел Ларса Бендера с правого фланга закончился подачей ещё одного корнера. На этот раз Баумгартлингер на подборе поймал мяч и сильно пробил прямо в кого-то из своих партнёров. (59')

  • Тут же свой угловой заработали леверкузенцы. Обошлось без опасных моментов у ворот Гилерме. (57')

  • В ответ подопечные Сёмина провели неплохую атаку правым флангом и заработали второй угловой в матче. После подачи Мариу верх выиграл один из футболистов хозяев. И уже Баринову на чужой половине поля пришлось ценой жёлтой карточки срывать быструю атаку «Байера». (55')

  • Ещё момент! Свежий Аларио после подачи справа подставил ногу на линии штрафной! К счастью, Гилерме среагировал и вытащил мяч из ближнего нижнего угла! (53')

  • «Локо» ответил атакой по левому флангу, но Жоау Мариу не сумел обыграть защитника и хозяева вновь довели дело до подачи с левого края. Отбились железнодорожники. (52')

  • Момент! На этот раз куда опаснее получилось у «Байера». Фолланд выполнил подачу с левого фланга. Беллараби сделал скидку на линии штрафной, а набежавший Хаверц головой пробил выше! (50')

  • Фолланд из левого угла штрафной набрасывал мяч на дальнюю штангу, но Аларио к этой передаче успеть никак не мог. (49')

  • Хаверц получил мяч на правом фланге атаки, но вновь оказался в офсайде. В который раз железнодорожники здорово выполняют искусственное положение вне игры. (48')

  • Первая атака хозяев закончилась фолом Баринова на сопернике на левом фланге. (47')

  • Сразу же замену делает «Байер». Вместо Бэйли выходит второй нападающий Лукас Аларио. (46')

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