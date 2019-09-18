«Результат хороший, но можно было сыграть понаглее»: что говорили в «Зените» после ничьей с «Лионом» в ЛЧ

Ничья с «Лионом» в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов стала для «Зенита» хорошим результатом, но команда могла действовать смелее. Об этом после финального свистка заявил нападающий питерцев Артём Дзюба. Также он сравнил Сердара Азмуна, несмотря на травму забившего мяч, с птицей феникс. В свою очередь, главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак объяснил, почему решил сыграть по схеме с тремя центральными защитниками, а Юрий Жирков посетовал на большое количество брака.

«Чувствуется, что «Зенит» давно не играл в Лиге чемпионов»

Матч с «Лионом» получился для «Зенита» неоднозначным. С одной стороны, ничью на выезде с одной из сильнейших французских команд вполне можно назвать успешным результатом. С другой, счёт удалось открыть именно российскому коллективу, но необязательный фол Магомеда Оздоева в собственной штрафной сразу после перерыва помог хозяевам отыграться. Однако главный тренер «Зенита» Сергей Семак на послематчевой пресс-конференции признался, что остался доволен исходом встречи.

«Сложная игра. Думаю, мы могли как одержать победу, так и потерпеть поражение. Пропустили с необязательного пенальти, который сами себе организовали. У «Лиона» молодая, быстрая команда, у нас же более возрастная. Пришлось вносить коррективы по ходу встречи. И у нас, и у соперника были ещё моменты. В целом результат справедлив. «Лион» оказывал давление, но по количеству острых моментов, на мой взгляд, было равенство», — подытожил тренер.

Дополнительной ложкой дёгтя для «Зенита» стала травма Сердара Азмуна. Иранец получил повреждение в конце первого тайма, но остался на поле и забил, а замену попросил уже после перерыва. Семак объяснил, почему не убрал форварда сразу.

«Пока мышцы были горячими, он не понимал всей серьёзности повреждения. Остался на поле и забил. После перерыва вернулся и почувствовал, что нужна замена», — поведал специалист.

Также Семак объяснил, почему в матче с «Лионом» решил сделать ставку на схему с тремя центральными защитниками, по которой «Зенит» при нём практически не играл.

«Не стоит ждать, что теперь мы будем использовать эту расстановку в каждой встрече. Мы понимали, насколько сильны и молоды игроки атаки «Лиона». Так что выход Вячеслава Караваева и смещение Дугласа Сантоса вызваны изменением схемы. Думаю, все сыграли нормально. Эту расстановку готовили недолго, поскольку у нас было не так много времени. Попробовали на тренировках и решили её применить», — заявил Семак.

Наконец тренер оценил перспективы подопечных в групповом раунде ЛЧ и отметил, что «Зениту» придётся очень непросто.

«Конечно, чувствуется, что «Зенит» давно не играл в Лиге чемпионов. Здесь совершенно другие скорости, сегодня нам противостояли футболисты очень высокого уровня. Иногда игра раскрывалась, не хватало баланса. У нас сложная группа. Будем работать, чтобы стать сильнее. Первое место в группе? Иллюзий строить не хотим. Следует идти от игры к игре. Уровень команд сопоставим, а потому посмотрим, какой будет результат. В теории всё возможно», — отметил Семак.

«А пяточка моя вам как? Не умеете вы смаковать такие передачи»

Что касается игроков «Зенита», то они, как и Семак, в целом остались довольны исходом встречи. При этом форвард Артём Дзюба подчеркнул, что питерцы могли бы действовать смелее.

«Честно говоря, не до конца прочувствовал атмосферу Лиги чемпионов. То ли слишком рано играли, то ли ещё что-то... Ничья, наверное, неплохой результат, но мы вели, а потом получили необязательный пенальти. Неплохо сдерживали атаки «Лиона», а самим впереди чего-то не хватало. Мне приходилось тяжело, поскольку при приёме мяча отыграться было не с кем. Думаю, можно было сыграть и понаглее. Но, повторюсь, ничья — неплохой результат, тем более сегодня многие у нас дебютировали в Лиге чемпионов. Здесь, конечно, другие скорости, дома команды стараются действовать агрессивно. «Лион» же — играющая команда, но в обороне дорабатывать успевает не всегда, и мы могли этим воспользоваться», — подвёл итоги встречи нападающий.

Рассказывая о состоянии здоровья Азмуна, Артём не обошёлся без традиционной шутки.

«Это у него фишка такая. Уползает при смерти, потом вылетает, забивает и снова уползает. Как феникс. Может, усыпляет всех так? Круто, что забил. А пяточка моя вам как? Не умеете вы смаковать такие передачи!» — добавил Дзюба.

А вот капитан команды Бранислав Иванович посетовал на упущенную победу.

«Результат, особенно после такого долгого отсутствия в Лиге чемпионов, можно назвать хорошим. Будь у нас больше опыта, могли бы и выиграть. Здесь наказывают за каждую ошибку. Контролировали ход игры вначале, потом забили и чуть упустили инициативу. Считаю, переход на схему с тремя центральными защитниками оправдал себя. Но когда выходишь на поле с новыми партнёрами, концентрация должна быть запредельной. Мы можем быть довольны, но следующую игру дома у «Бенфики» выигрывать обязаны», — заявил защитник.

Другой опытный футболист в составе «Зенита» Юрий Жирков пожаловался на мелкие ошибки в действиях партнёров, но положительно оценил игру новичков команды.

«Хорошо, что набрали первое очко. Получилась неплохая игра, а в концовке могли и победу вырвать. Неплохой момент был у Дзюбы. В целом присутствовали мелкие ошибки, необязательные потери мяча. Конечно, сказывалось волнение. Но мы разбирали соперника и отталкивались от этого. Что касается схемы игры с тремя центральными защитниками, то действовать так было непривычно, но задачу мы выполнили. А Вячеслав Караваев с Йорданом Осорио сыграли на приличном уровне», — подчеркнул Жирков.

В свою очередь, сам Караваев остался в восторге от дебюта в Лиге чемпионов и признался, что давно мечтал об этом.

«Эмоции положительные, единственное — не удалось выиграть, но ничью на выезде в матче с сильным соперником тоже считаю удовлетворительным результатом. Остаётся готовиться к следующему поединку. Было немного неожиданно оказаться в стартовом составе, но в целом играть был готов, поэтому всё получилось. Да и в расстановке с тремя центральными защитниками чувствовал себя комфортно, хотя, может, где-то не хватало физики. Наверное, по этой причине тренер и заменил. Я уже давно говорил, что Лига чемпионов для любого футболиста — это невероятный опыт. Эмоции, стадионы, болельщики — здесь всюду красота и праздник», — подчеркнул защитник.