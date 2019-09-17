Семак рассказал, почему не заменил Азмуна сразу после получения травмы

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал об эпизоде с травмой нападающего Сердара Азмуна.

«Азмун получил травму, но пока мышцы были горячие, он не мог определить её сложность. После перерыва остыл, вышел и не смог продолжить матч. Более подробно о его состоянии станет известно завтра», — сказал Семак после матча.

Сердар Азмун получил травму в концовке первого тайма, однако смог продолжить игру и забить гол. После перерыва иранец попросил замену.

Ранее сообщалось, что «Зенит» сыграл вничью с «Лионом» в первом матче группового этапа ЛЧ.