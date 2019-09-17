Дзюба считает, что «Зенит» мог победить «Лион»

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Форвард санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал результат матча группового этапа Лиги чемпионом с «Лионом» (1:1).

«В целом ничья, наверное, неплохой результат. Но когда ведёшь 1:0 и такой не совсем обязательный пенальти, немного расстраивает. В целом, наверное, результат по игре. Смелости не хватило — всё-таки многие в первый раз играли в Лиге чемпионов, немножко другие скорости. «Лион» — команда играющая, однако в защите у них много моментов, они не дорабатывают до конца, в этом мы могли. Двоякое впечатление: вроде бы 1:1 — неплохо, но в целом могли затащить игру», — сказал Дзюба после матча.

Также футболист «Зенита» добавил, что его команде удалось справиться с атакой «Лиона».

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