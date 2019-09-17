Радость родственников, контракт с «Зенитом» и интерес «Галатасарая»: что обсуждали после освобождения Кокорина и Мамаева

Светлана Кокорина призналась, что снова почувствовала себя мамой после выхода из тюрьмы своих сыновей — Александра и Кирилла. При этом «Зенит» объявил, что намерен предоставить форварду второй шанс, а гендиректор клуба Александр Медведев опроверг слухи о переходе 28-летнего футболиста в «Сочи». В свою очередь, тренер Александр Петренко рассказал об интересе к Павлу Мамаеву со стороны турецкого «Галатасарая», выступающего в Лиге чемпионов. Между тем спортивный портал Transfermarkt восстановил профили футболистов.

«Снова стала матерью»

Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу по решению суда об условно-досрочном освобождении. В июле спортсмены были этапированы в исправительную колонию №4, но уже спустя два с половиной месяца были отпущены на свободу. Также место отбытия наказания покинул и младший брат форварда «Зенита» Кирилл Кокорин.

Сами спортсмены отказались общаться с прессой и пока обошлись без официальных заявлений. В то же время Кокорин-младший прокомментировал своё освобождение. Молодой человек был немногословен, ограничившись благодарностью за поддержку. Зато его мать выражала свои чувства гораздо более эмоционально. Светлана Кокорина опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram фотографию, на которой запечатлена вместе с сыновьями.

«Я снова стала матерью! Что будет завтра? Не знаю! Сегодня я счастлива! Спасибо всем, кто был с нами всё это время!» — написала мама Кокориных.

На новость об освобождении отреагировала и жена Мамаева Алана. Супруга спортсмена поделилась фотографией, на которой изображены Павел и Александр, снабдив её подписью: «Домой».

Позднее она опубликовала совместную фотографию со своим супругом, который 17 сентября празднует 31-летие.

Возвращение Кокорина в «Зенит» и слухи об аренде в «Сочи»

Безусловно, главным вопросом дня стали перспективы продолжения карьеры футболистов. Как известно, период дозаявок в РПЛ официально закрылся 16 сентября, из-за чего возвращение Кокорина и Мамаева в спорт грозило затянуться как минимум до 2020 года.

Также по теме «Им нужно вести себя законопослушно»: Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу. Утром 17 сентября футболисты, а также младший брат Кокорина Кирилл покинули...

Как известно, контракт Александра с «Зенитом» истёк летом, а соглашение Павла с «Краснодаром» хоть и продолжало действовать, но не давало футболисту гарантий, что он продолжит выступать за коллектив. Так, неоднократно сообщалось, что южане намерены разорвать все отношения со спортсменом и добиться расторжения договора.

Тем не менее в случае с Кокориным оставалась надежда на возвращение в футбол до зимы. Именно об этом заявил адвокат Юрий Падалко, сообщивший о заключении между форвардом и «Зенитом» очередного соглашения. Позднее эту информацию подтвердили в стане петербуржцев.

«Футболист полностью отбыл положенное ему наказание, которое получил за свой поступок. Он вышел на свободу по УДО с положительной характеристикой. «Зенит» готов дать шанс Александру Кокорину вернуться в футбол, предоставить возможность заиграть на профессиональном уровне в составе основной команды», — заявили в пресс-службе сине-бело-голубых.

Впоследствии это подтвердил и генеральный директор «Зенита» Александр Медведев, рассказавший, что повлияло на решение.

«Тренерский штаб, сам Сергей Богданович и руководство клуба очень много общались на эту тему. Очень важно, что Саша сделал заявление о желании продолжить и завершить карьеру в «Зените» и даже сказал, что готов играть бесплатно. Это произвело впечатление на всех, потому что такими словами не бросаются», — считает Медведев.

Как заявил руководитель клуба, Кокорин через многое прошёл за этот год, но для возвращения на поле ему ещё предстоит многое сделать.

«На этой неделе он должен пройти углублённое медицинское обследование, по итогам которого будет составлен план индивидуальных тренировок, восстановительных процедур. Надеюсь, что процесс пройдёт хорошо и он сможет сыграть как можно быстрее. Поэтому мы подали заявку в РФС, которая будет рассмотрена, и, надеюсь, её судьба будет положительной», — добавил Медведев.

При этом ранее появлялась информация, что ближайшие месяцы Кокорин может провести в составе «Сочи». Впоследствии данную информацию поочерёдно опровергли сначала в «Сочи», а затем и в «Зените».

«Александр будет работать в нашем клубе. Сейчас я нахожусь в пути на наш матч с «Лионом» и как раз в ближайшее время надеюсь переговорить с ним», — заключил генеральный директор «Зенита».

Возвращение на Transfermarktи интерес «Галатасарая» к Мамаеву

Что касается Мамаева, то его в «Краснодаре» не ждут. Как сообщалось, клуб давно подал в Российский футбольный союз (РФС) заявление о расторжении контракта с игроком и намерен завершить процесс в самое ближайшее время. Судя по всему, в самой организации также не намерены затягивать с рассмотрением прошения и хотят расставить все точки над «i» до конца сентября.

«Палата назначит дату рассмотрения дела. Если какая-то из сторон не сможет явиться, будут просить о переносе. Сейчас мы пытаемся понять, как известить игрока, и, соответственно, назначим дату», — заявил председатель палаты по разрешению споров РФС Виктор Берёзов.

При этом интерес к Мамаеву проявляются сразу несколько клубов, причём как на родине, так и за рубежом. Одним из них стал грозненский «Ахмат», объявивший о своём желании принять у себя футболиста.

«Мы поздравляем Павла Мамаева и Александра Кокорина с выходом на свободу. Такие атлеты нужны российскому футболу, а не только конкретно «Ахмату». Если он (Мамаев. — RT) изъявит желание, то мы готовы предложить контракт, побеседуем. По этому поводу Рамзан Ахматович уже всё сказал, больше добавить нечего», — цитирует ТАСС генерального директора «Ахмата» Ахмеда Айдамирова.

Интереса к Мамаеву не скрывают и в «Крыльях Советов». Об этом сказал генеральный директор самарцев Павел Шашков, но отметил, что конкретных шагов в этом направлении сделано не было.

«Мы рассматриваем всех, кто может усилить нашу команду», — сказал функционер.

По словам тренера Александра Петренко, который судил матчи с участием Кокорина и Мамаева в исправительной колонии, интерес к Павлу проявляет один из топ-клубов Турции.

«Пашу хочет «Галатасарай», не знаю, как они смогут совместить этот вариант с условиями УДО», — заявил он.

Изначально предполагалось, что Мамаев и Кокорин не смогут выступать за иностранные клубы в связи с запретом на выезд за границу, однако адвокат хавбека «Краснодара» Игорь Бушманов пояснил, что в этом вопросе не всё так категорично.

«В любом случае я не в курсе спортивных планов Павла. Эти вопросы может осветить только он... Насколько мне известно, там нет каких-либо ограничений, связанных с выездом за пределы РФ. Соответственно, они могут налагаться только решениями каких-либо других органов, например службой судебных приставов», — рассказал Бушманов.

По его словам, в постановлении сказано, что Мамаев должен вести себя надлежащим образом, не совершать уголовных и административных преступлений, а также являться для отметки. В оставшиеся же дни он вполне может находиться за пределами страны.

Кроме того, хорошей новостью для футболистов стало восстановление их профилей на Transfermarkt. В связи с временной приостановкой карьер Кокорина и Мамаева руководство портала изъяло информацию о стоимости спортсменов, но в день их освобождения вернуло всё на свои места. Так, форвард «Зенита» оценивается ориентировочно в €5 млн, а хавбек «Краснодара» — в €3 млн.