Супруга Мамаева опубликовала первое совместное фото с Павлом после освобождения

Жена футболиста Павла Мамаева Алана встретилась с мужем после его освобождения из исправительной колонии №4 в Белгородской области.

Супруга футболиста Павла Мамаева сделала первое совместное фото с мужем после его выхода из места лишения свободы.

17 сентября экс-полузащитник сборной России, а также форвард «Зенита» Александр Кокорин и его брат Кирилл вышли на свободу из исправительной колонии общего режима №4 города Алексеевки Белгородской области. Футболисты освободились по УДО после заключения за серию потасовок в центре Москвы.

Алана и Павел Мамаевы находятся в браке с 2013 года.

Ранее депутат Госдумы заявил, что суд выбрал справедливую меру пресечения для Кокорина и Мамаева.