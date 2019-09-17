Супруга Мамаева опубликовала первое совместное фото с Павлом после освобождения
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Супруга футболиста Павла Мамаева сделала первое совместное фото с мужем после его выхода из места лишения свободы.
17 сентября экс-полузащитник сборной России, а также форвард «Зенита» Александр Кокорин и его брат Кирилл вышли на свободу из исправительной колонии общего режима №4 города Алексеевки Белгородской области. Футболисты освободились по УДО после заключения за серию потасовок в центре Москвы.
Алана и Павел Мамаевы находятся в браке с 2013 года.
Ранее депутат Госдумы заявил, что суд выбрал справедливую меру пресечения для Кокорина и Мамаева.